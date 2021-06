Eine Elterninitiative organisiert an einem Mainzer Privatgymnasium Impfungen für Schüler ab 16 Jahren. Während das Bistum als Schulträger Verständnis für die Initiative hat, sorgt sie bei anderen für Unmut. Denn noch immer warten Menschen in den Priorisierungsgruppen 2 und 3 auf ihre Impfung.

Eine Corona-Impfaktion von Schülern eines privaten Gymnasiums des Bistums Mainz stößt auf Unverständnis. Landesärztekammer und Kassenärztliche Vereinigung kritisieren die Aktion, bei der dem Vernehmen nach vier Mediziner rund 160 Schülern ab 16 Jahren den Piks gesetzt haben sollen. Das Bistum Mainz hat dagegen Verständnis für die Elterninitiative, die die Impfungen organisiert hat.

"Das Impfangebot am Theresianum versteht sich als Zeichen dafür, dass auch junge Menschen, die von den Lockdown-Maßnahmen besonders getroffen wurden, das Recht haben, nicht als Letzte geimpft zu werden", hieß es in einer Stellungnahme. Kirchenmittel seien dafür nicht geflossen.

Der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch mahnte: "Solche - offensichtlich allein auf Öffentlichkeitswirkung ausgelegte - Aktionen könnten (...) schlimmstenfalls zur Folge haben, dass das nötige Vertrauen und die Akzeptanz für die Impfkampagne sinkt". Denn für das Vorgehen gebe es nach Rückmeldung vieler Bürger kein Verständnis.

"Wir sehen die Impfaktion am Theresianum ausgesprochen kritisch und halten sie zum jetzigen Zeitpunkt für nicht angemessen. Landesweit warten noch Hunderttausende aus den Priorisierungsgruppen 2 und 3 auf ihre Impfung", sagte der Präsident der Landesärztekammer, Günther Matheis. "Wir sehen die Impfaktion des Mainzer Theresianum (..) sehr kritisch und halten sie zum jetzigen Zeitpunkt für unangemessen", heißt es auch bei der Kassenärztlichen Vereinigung.

In Deutschland haben bislang mehr als 39 Millionen Menschen - 23,9 Prozent der Bevölkerung - mindestens eine Impfung Impfung erhalten. Fast 20 Millionen davon, also 47 Prozent, haben bereits einen vollständigen Schutz. Allein am gestrigen Donnerstag wurden in Deutschland mehr als 1,28 Millionen Spritzen an einem Tag gesetzt - das ist der zweithöchste Tageswert in Deutschland seit Beginn der Impfkampagne.