Nach "Reichsbürger"-Razzia In Österreich verhafteter Koch muss in U-Haft

Bei der Razzia gegen ein mutmaßliches "Reichsbürgern"-Terrornetzwerk vor zwei Wochen gibt es auch eine Festnahme in Österreich. Der verhaftete Deutsche wurde mittlerweile überstellt - und muss hierzulande in U-Haft. Sein Fall sticht vor allem wegen familiärer Verbindungen zu einem Fußballprofi heraus.

Zwei Wochen nach der Großrazzia gegen ein mutmaßliches Terrornetzwerk aus Reichsbürgern hat Österreich einen Festgenommenen nach Deutschland ausgeliefert. Es handelt sich dabei um den bekannten Koch Frank Heppner, der auch familiäre Verbindungen zu Ex-Bayern-Star David Alaba hat.

Der Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs habe den Haftbefehl gegen Heppner am Mittwoch in Vollzug gesetzt, teilte die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mit. Heppner muss damit in Untersuchungshaft. Er wurde am 7. Dezember in Kitzbühel festgenommen.

An diesem Tag gingen Bundesanwaltschaft und Polizei gegen die mutmaßlichen Verschwörerinnen und Verschwörer vor, die den gewaltsamen Umsturz des demokratischen Systems geplant haben sollen. Insgesamt wurden 25 Menschen als Mitglieder oder Unterstützer der Vereinigung festgenommen, 23 von ihnen in Deutschland.

Der 62-jährige Heppner soll, wie in österreichischen Medien berichtet wurde, zu der Gruppe um den Rädelsführer Heinrich XIII. Prinz Reuß gehört haben, die in Deutschland den Umsturz plante. Demnach sollte er eine Art Ernährungsminister werden. Heppner ist in prominenten Kreisen kein Unbekannter. Seine Tochter Shalimar ist mit dem Fußballstar David Alaba liiert, der viele Jahre bei Bayern München unter Vertrag stand und inzwischen für Real Madrid spielt.

Insgesamt wurden im Zuge der Großrazzia zwei Deutsche im Ausland festgenommen - einer in Italien und Frank Heppner in Österreich. Der im italienischen Perugia festgenommene frühere Soldat soll demnächst ebenfalls der deutschen Justiz übergeben werden.