Gewalt und Verletzte in New York

Gewalt und Verletzte in New York Influencer verursacht Tumulte am Union Square

Kai Cenat ist als Youtuber und Livestreamer bekannt für seine Comedy-Inhalte. Der 21-Jährige kündigt auf Instagram an, in einem Live-Event Geschenke zu verteilen. Daraufhin strömen massenhaft Jugendliche nach Manhattan. Einige davon legen sich mit der Polizei vor Ort an. Die Lage eskaliert.

Eine von einem 21-jährigen Influencer angekündigte Geschenkaktion hat in New York zu gewaltsamen Unruhen geführt. Der vom Streamingportal Twitch bekannte Kai Cenat hatte im Online-Dienst Instagram für Freitag ein Live-Event angekündigt, bei dem er Geschenke verteilen wollte, unter anderem Playstation-Spielekonsolen. Medienberichten zufolge versammelten sich innerhalb kurzer Zeit mindestens 2000 Jugendliche am Union Square in Manhattan, wo die Situation schnell außer Kontrolle geriet.

Während die Jugendlichen auf ihr Idol und die versprochenen Geschenke warteten, wurden auch Autos beschädigt. (Foto: AP)

Die Menschenmenge breitete sich in die anliegenden Straßen aus und einige Jugendliche fingen an, Gegenstände von einer nahegelegenen Baustelle auf die Versammelten und die Polizei zu werfen, die schnell in großer Zahl am Ort des Geschehens eintraf. Fernsehbilder zeigten junge Männer, die Autos anhielten, traten und beschädigten.

"Leute bluteten am Kopf, im Gesicht", sagte der Polizeichef Jeffrey Maddrey im Anschluss an das Geschehen auf einer Pressekonferenz. "Da waren viele Menschen, es war außer Kontrolle, (...) viele junge Menschen wurden verletzt." Letztendlich waren 1000 Polizisten nötig, um das spontane Treffen aufzulösen. Mehrere Leute wurden festgenommen.

Cenat, dem Millionen Menschen über die Online-Plattformen Twitch, Youtube und Instagram folgen, wurde wegen des Vorfalls von der Polizei befragt.