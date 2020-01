Japaner sucht Begleiterin für Ausflug ins All

"Gefühle der Einsamkeit" Japaner sucht Begleiterin für Ausflug ins All

Bis Ende März will sich Yusaku für eine Bewerberin entscheiden.

Der japanische Milliardär Yusaku Maezawa sucht in einer TV-Show die passende Partnerin fürs Leben. Als erster Weltraumtourist will er Mrs. Right dann auch gleich auf den Mond entführen. Bewerben können sich Kandidatinnen noch bis zum 17. Januar.

Der japanische Milliardär Yusaku Maezawa hat im Internet ein Partnergesuch aufgegeben - und will mit der passenden Frau eine private Raumfahrt unternehmen. Er nehme Bewerbungen von Frauen "im Alter von 20 Jahren oder älter", entgegen, die das Leben in vollen Zügen genießen wollten, schrieb der 44-Jährige in dem Partnergesuch. Maezawas Partnerwahl wird von einer TV-Show begleitet.

"Ich habe bis jetzt genauso gelebt, wie ich wollte", sagte Maezawa, der drei Kinder mit zwei Frauen hat und sich kürzlich von einer japanischen Schauspielerin trennte. "Nun, da die Gefühle der Einsamkeit und Leere in mir anschwellen, gibt es nur noch eine Sache, an die ich denke: Weiterhin eine einzige Frau zu lieben", schrieb Maezawa weiter.

Noch bis zum 17. Januar können sich interessierte Frauen bei Maezawa melden. Bis Ende März will er sich für eine Bewerberin entscheiden.

Maezawa wurde als Chef der Online-Bekleidungsfirma Zozo bekannt, die er im vergangenen Jahr an Yahoo verkaufte. Als erster Weltraumtourist soll er mit SpaceX, dem privaten Raumfahrtunternehmen von Elon Musk, zum Mond fliegen. Losgehen soll es frühestens 2023.