Luxus-Immobilie in Berlin

Luxus-Immobilie in Berlin Spahn und Ehemann kaufen sich Villa

Für die Eheleute Jens Spahn und Daniel Funke steht anscheinend ein baldiger Umzug ins Haus. Der Spitzenpolitiker und der Journalist ziehen einem Bericht zufolge in naher Zukunft in eine Luxusvilla in ein Berliner Nobelviertel. Der Preis der Immobilie liegt im siebenstelligen Bereich.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat sich zusammen mit seinem Ehemann Daniel Funke eine Villa in einem Berliner Nobel-Stadtteil gekauft. Der "Business Insider" berichtet unter Berufung auf interne Unterlagen des Maklers, dass die Immobilie 4,2 Millionen Euro gekostet haben soll. Es handele sich demnach um ein denkmalgeschütztes Gebäude aus den 1920er Jahren, das zuletzt 1950 umgebaut worden sein soll.

Auf Anfrage des Wirtschaftsmagazins wollte sich der CDU-Politiker nicht zu der Angelegenheit äußern. Dem Bericht zufolge planten Spahn und sein Ehemann, der das Hauptstadt-Büro von Hubert Burda Media leitet, das Gebäude vor ihrem Einzug zu renovieren. Die Wohnfläche der Villa soll 300 Quadratmeter betragen.

Spahn und Funke wohnen derzeit in Berlin-Schöneberg. Dem Paar war es dort aber zu trubelig geworden. Ob auch die mögliche Adoption von Kindern eine Rolle für den Kauf im Juni gespielt hat, ist offen.

Spahn ist in der gegenwärtigen Coronavirus-Pandemie zu einem der meist beachteten und beliebtesten Minister in der Bundesrepublik aufgestiegen. Der 40-Jährige unterstützt den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet bei dessen Kandidatur für den CDU-Vorsitz. Im Dezember 2018 war er gegen Friedrich Merz und Annegret Kramp-Karrenbauer selbst als Bewerber für den Chefposten der Christdemokraten angetreten.

Durch seine Bezüge als Bundesminister und sein Abgeordnetenmandat im Bundestag, für das er eine um die Hälfte gekürzte Diät erhält, stehen Spahn im Monat rund 25.000 Euro zur Verfügung.