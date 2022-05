Die Erfahrung der Corona-Pandemie hat die Menschen sensibilisiert. Entsprechend reagieren sie auf Berichte über die Ausbreitung der Affenpocken. Doch Kinderärzte erwarten derzeit keine neue Epidemie. Und Kinder hätten "definitiv" kein erhöhtes Ansteckungsrisiko.

Kinderärzte haben eine "Panikmache" bei den Affenpocken beklagt. Das Affenpocken-Virus sei "weit weniger ansteckend als Corona" und werde fast ausschließlich durch "engen Körperkontakt und Körperflüssigkeiten" übertragen, sagte der Präsident des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ), Thomas Fischbach, der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Die registrierten Fälle seien "vorwiegend auf sexuelle Kontakte unter Männern" zurückzuführen. "Kinder gehören daher definitiv nicht zu denjenigen mit erhöhtem Ansteckungsrisiko."

"Es ist extrem unwahrscheinlich, dass sich in der momentanen Lage in Europa Kinder mit Affenpocken anstecken", sagte auch der Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie, Tobias Tenenbaum. "Es sind auch keine Fälle bekannt, in denen sich Affenpocken in Europa innerhalb von Familien ausgebreitet haben. Daher brauchen sich Eltern aktuell keine Sorgen zu machen."

Tenenbaum zufolge hätten Berichte über eine besondere Gefährdungslage für Kinder "derzeit keine Datengrundlage". Fischbach betonte, dass es in Deutschland bislang keine Daten über schwere Verläufe einer Affenpocken-Infektion bei Kindern gibt, und dass Daten aus Afrika wegen der schlechteren allgemeinen Gesundheitslage dort nicht direkt auf hiesige Verhältnisse übertragen werden könnten.

Tenenbaum erwartete auch keine größere Affenpocken-Ausbreitung unter Erwachsenen. "Die Gefahrensituation ist gering, weil das Virus nur durch engen Körperkontakt, also über Körperflüssigkeiten oder Krusten, weitergegeben wird und nicht durch Tröpfcheninfektion wie Niesen, Husten oder Sprechen." Wegen der coronabedingten Wachsamkeit werde es gelingen, die Kontaktpersonen der Infizierten rasch zu identifizieren. "Da kommt wahrscheinlich keine neue Epidemie auf uns zu", sagte er.