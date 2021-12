Der Staatsangehörigkeitsausweis ist bei Reichsbürgern beliebt, da er als bombensicherer Nachweis für die deutsche Herkunft gilt. Bei der Beantragung eines solchen macht ein Mitarbeiter des Bundesnachrichtendiensts eine Eintragung, die typisch für Reichsbürger ist - nun hat er die Folgen auf Papier.

Der Bundesnachrichtendienst ist eine riesige Behörde mit Tausenden Mitarbeitern. Dass er als Auslandsnachrichtendienst Deutschlands klandestin agiert, hat zur Folge, dass nicht nur die gewonnen nachrichtendienstliche Erkenntnisse oft nicht ans Licht der Öffentlichkeit dringen, sondern auch selten über interne und personelle Probleme etwas verlautbart wird.

Bei einem Fall, der vor zwei Jahren öffentlich wurde, war dies einmal anders. Es ging um einen Beamten beim BND, der bei der Beantragung eines Staatsangehörigkeitsausweises statt der Bundesrepublik das "Königreich Bayern" als Geburts- und Wohnort angab. Eine solche Angabe, die die Existenz der Bundesrepublik Deutschland leugnet, ist bekannterweise unter Reichsbürgern beliebt. Bei einem BND-Beamten ist so etwas dann besonders heikel.

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig urteilte am heutigen Donnerstag, dass ein deutscher Beamter, der so etwas tut, deswegen aus dem Beamtenverhältnis entlassen werden kann. Er leugne die Existenz der Bundesrepublik und verletze in schwerwiegender Weise seine Pflicht zur Verfassungstreue, entschied das Gericht (Az. BVerwG 2 A 7.21).

Gericht: Verhalten typisch für die Reichsbürgerszene

Der Mann hatte 2015 beim Landratsamt Starnberg einen Staatsangehörigkeitsausweis beantragt und dabei als Geburts- und Wohnsitzstaat jeweils "Königreich Bayern" angegeben. Dabei bezog er sich auf das Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz in der Fassung von 1913. Der BND erhob daraufhin Disziplinarklage.

Das Bundesverwaltungsgericht entfernte den Mann nun aus dem Beamtenverhältnis. Mit seinem Verhalten stelle er die Existenz der Bundesrepublik Deutschland in Abrede und lehne die freiheitlich demokratische Grundordnung ab, begründete es seine Entscheidung. Durch die Verwendung der Begriffe erkläre er gegenüber Behörden, dass die Bundesrepublik nicht bestehe. Als Beamter wisse er um die Bedeutung eines so formulierten Antrags.

Ein solches Verhalten sei typisch für die Reichsbürgerszene, erklärte das Gericht weiter. Zwar habe der Mann bestritten, der Szene anzugehören, aber in der Verhandlung nicht plausibel erklären können, warum er sich so verhalten habe.