LGBTQ-Aktivist Edwin Chiloba in Kenia getötet

Leiche in Metallkoffer gefunden

(Foto: Edwin Chiloba via Facebook/via Reuters)

Auf offenbar brutale Weise wird der Modedesigner Edwin Chiloba in Kenia ermordet, seine Leiche in einem Metallkoffer am Straßenrand abgeladen. LGBTQ-Aktivistinnen zufolge stand Chiloba mit seiner Mode für marginalisierte Gruppen ein - und bezahlte dafür womöglich mit seinem Leben.

Der kenianische LGBTQ-Aktivist Edwin Chiloba ist nach Medienberichten getötet worden. Demnach wurde die Leiche des 25-jährigen Modedesigners und Models etwa 40 Kilometer entfernt von der Stadt Eldoret im Westen des Landes in einem Metallkoffer am Straßenrand gefunden. Eine Polizeisprecherin sagte der Zeitung "The Star", dass das Motiv für die Tat noch nicht bekannt sei.

LGBTQ-Menschen leben gefährlich in dem mehrheitlich konservativen, christlichen Land. Homosexualität ist in Kenia strafbar: Gleichgeschlechtlicher Sex kann teilweise sogar mit Haftstrafen von bis zu 14 Jahren bestraft werden. Die englische Abkürzung LGBTQ steht für lesbisch, schwul, bisexuell, transgender und queer.

"Es ist wirklich beunruhigend, dass wir weiter eine Eskalation der Gewalt gegen LGBTQ-Kenianer mitansehen", erklärte die kenianische Menschenrechtskommission. "Jeden Tag werden die Menschenrechte von LGBTQ-Personen verletzt, mit geringen Folgen für die Täter." Die Organisation forderte die Behörden zu zügigen Untersuchungen und Strafverfolgung der Täter auf. Im vergangenen April war schon ein anderer LGBTQ-Aktivist ermordet worden.

An der Straßenseite abgeladen

Wie mehrere Medien berichten, hatten Motorrad-Taxifahrer die Polizei verständigt, nachdem sie beobachteten, wie der Metallkoffer aus einem Auto mit unkenntlich gemachtem Nummernschild an der Straßenseite abgeladen wurde.

Im Westen des Landes, wo Chiloba lebte, erklärte das Kenya LGBTQ Feminist Forum, der Designer habe Mode als einen Weg genutzt, "Geschlecht zu dekonstruieren und für die Rechte marginalisierter Gruppen einzustehen". "Wir als Gemeinschaft von Kenianern wollen wissen, was Edwin passiert ist, warum er ermordet wurde und wer seinen Körper am Tatort zurückließ", sagte Becky Mududa von der Organisation.