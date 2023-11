Leiche in Berlin entdeckt - Verdächtiger festgenommen

Massive Kopfverletzungen Leiche in Berlin entdeckt - Verdächtiger festgenommen

Im Berliner Ortsteil Hellersdorf wird die Leiche eines Mannes gefunden. Seine Verletzungen deuten laut Polizei auf ein Tötungsdelikt hin. Noch in der Nacht wird ein Tatverdächtiger festgenommen.

In Berlin ist am späten Mittwochabend die Leiche eines Mannes gefunden worden. Die Polizei geht nach eigenen Angaben von einem Kapitalverbrechen aus. In der Nacht sei ein Tatverdächtiger festgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher.

Beide Männer kommen demnach aus dem Berliner Obdachlosenmilieu. Der leblose 63-Jährige sei an einer Straße im Ortsteil Hellersdorf mit Verletzungen gefunden worden, die auf ein Tötungsdelikt hindeuteten. Die fünfte Berliner Mordkommission ermittelt in dem Fall.

Am Donnerstagvormittag liefen am Tatort weiterhin Arbeiten zur Spurensicherung. Laut "B.Z." und "Bild"-Zeitung soll der Mann massive Kopfverletzungen gehabt haben.