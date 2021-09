Nach Explosion in Oberbayern Leiche in Wohnhaus-Trümmern gefunden

Trauriger Fund: Nach der Explosion eines Wohnhauses in oberbayerischen Rohrbach wurde eine tote Person gefunden. Ob es sich dabei um die Frau oder den Mann des vermissten Ehepaares handelt, ist noch unklar. Mittlerweile geht die Polizei von einer Gasexplosion aus.

Nach der Explosion eines Hauses in Rohrbach im bayerischen Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm hat die Polizei in der Ruine eine Leiche entdeckt. Die Identität stehe noch nicht fest, es sei eine Obduktion angeordnet worden, teilte das Polizeipräsidium in Ingolstadt mit. Ob in der Ruine eine weibliche oder männliche Leiche gefunden wurde, gab die Polizei nicht bekannt. Zuvor hatte "Bild" über den Fund einer Frauenleiche berichtet.

Seit der Explosion am Donnerstag wird ein Ehepaar vermisst - ein 55-jähriger Mann und eine 54 Jahre alte Frau. Es sei aber unklar, ob sich das vermisste Ehepaar überhaupt in dem Haus aufgehalten habe. Drei weitere Menschen, die dort lebten, waren laut Polizei zum Zeitpunkt der Explosion nicht zu Hause. In der angrenzenden Doppelhaushälfte, die ebenfalls stark beschädigt wurde, wurden zwei Menschen leicht verletzt. Der Sachschaden dürfte laut Polizei im hohen sechsstelligen Bereich liegen, womöglich auch darüber in Millionenhöhe.

Die Ursache für die Zerstörung einer Doppelhaushälfte in Oberbayern ist nach ersten Erkenntnissen der Ermittler wahrscheinlich eine Gasexplosion gewesen. Eine Polizeisprecherin sagte, man schließe von der großen Kraft der Detonation in dem Haus auf eine Gasexplosion. Das Haus habe eine Gasheizung gehabt. Bereits am Donnerstag habe man mindestens eine Gasflasche aus den Trümmern bergen können. Diese sei noch intakt gewesen. Genau ist die Ursache der Explosion noch nicht geklärt.

Ein weiteres Rätsel gibt ein tödlicher Verkehrsunfall auf: Kurz nach der Explosion fuhr etwa 30 Kilometer entfernt ein Auto, das laut Polizei an der Adresse des explodierten Hauses gemeldet war, bei Schrobenhausen frontal in einen Lastwagen. Der Fahrer oder die Fahrerin des Autos starb dabei. Das Auto brannte nach dem Zusammenstoß allerdings vollständig aus, die Leiche verbrannte bis zur Unkenntlichkeit. In dem Wagen befand sich eine Gasflasche, wie die Polizei bestätigte. Die Identifizierung der wenigen sterblichen Überreste werde noch mehrere Tage dauern, sagte der Polizeisprecher. Es lasse sich vermuten, dass das Auto mit Absicht in den Gegenverkehr gesteuert worden sei. Dies stehe aber noch nicht fest. Der Lastwagenfahrer kam schwerverletzt ins Krankenhaus.