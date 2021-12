Fahrzeuge in Flammen, Verletzte Lkw kracht auf A3 in US-Militärkonvoi

Ein Lastwagen ist auf der Autobahn 3 in Bayern in mehrere Militärfahrzeuge gefahren. Fahrzeuge fingen Feuer, mehrere Angehörige der US-Streitkräfte wurden verletzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Polizei gehe von einem Unfall und keinem Anschlag aus.

Der Sattelzug sei kurz nach der Anschlussstelle Parsberg im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz in den Konvoi gefahren, der mit mehreren Tankfahrzeugen auf dem Seitenstreifen gestanden hatte. Nach ersten Erkenntnissen mussten acht Menschen vermutlich mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus. Der Laster sei mit Sägemehl beladen gewesen, zum Zustand des Fahrers gibt es noch keine genauen Informationen. Er habe die Militärfahrzeuge mit voller Wucht gerammt, hieß es.

Warum der Konvoi am Seitenstreifen stand, war zunächst unklar. Die Autobahn sei in beiden Richtungen gesperrt, so der Polizeisprecher. Die Öffentlichkeit sei zu keinem Zeitpunkt in Gefahr gewesen.