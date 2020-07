In Baden-Württemberg gelingt es einem 31-Jährigen, Polizisten ihre Waffen zu entwenden und damit zu fliehen. Nun wird im Schwarzwald nach ihm gesucht. Er soll auch Pfeil und Bogen sowie ein Messer bei sich tragen. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Ein bewaffneter Mann hat in Oppenau im Schwarzwald vier Polizisten bedroht und ihnen die Waffen abgenommen. Anschließend flüchtete der 31-Jährige in einen Wald und wird seither mit einem Großaufgebot gesucht, wie die Polizei in Offenburg mitteilte.

Neben Spezialkräften waren auch Hubschrauber mit Wärmebildkameras im Einsatz. Die Polizei sperrte Straßen und rief die Menschen rund um Oppenau dazu auf, zu Hause zu bleiben. Es könne nicht genau beurteilt werden, welche Gefahr von dem Mann ausgeht, hieß es.

Mit einem Foto bat die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem Mann. Er heißt demnach Yves Etienne Rausch, ist 1,70 Meter groß, schlank und hat blaue Augen sowie eine Halbglatze. "Die Person ist mit mehreren Schusswaffen bewaffnet", warnte die Polizei. Sie trage eine Brille und habe einen Kinnbart. "Die Person ist in Tarnmustern bekleidet." Da sie keinen festen Wohnsitz habe, wird davon ausgegangen, dass sie sich im Wald rund um Oppenau aufhält, hieß es weiter.

Der 31-jährige Deutsche ist den Angaben zufolge ohne festen Wohnsitz und schon mehrfach mit der Polizei in Konflikt geraten, unter anderem wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Laut "Bild"-Zeitung arbeitete er früher bei einer Security-Firma.

Der Polizei war am Vormittag gemeldet worden, dass sich an einer Hütte ein verdächtiger Mann aufhalte. Als die vier Beamten ihn dort antrafen, stellten sie den Angaben zufolge fest, dass er mit Pfeilen und Bogen, einem Messer und einer Pistole bewaffnet ist. Auf bisher nicht geklärte Art und Weise sei es dem Mann dann gelungen, die Polizisten massiv zu bedrohen und zu entwaffnen, bevor er die Flucht ergriff, hieß es.