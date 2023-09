Tote in Krankenhaus Mann erschießt mehrere Menschen in Rotterdam Artikel anhören

In einem Rotterdamer Krankenhaus erschießt ein Mann mehrere Menschen – noch sind viele Fragen offen, sei es zur Zahl der Opfer oder den Hintergründen. Der Angreifer wurde festgenommen, die Polizei will weiter informieren.

In Rotterdam hat ein Bewaffneter in einem Krankenhaus und einer Wohnung nach Polizeiangaben mehrere Menschen erschossen. "Die beiden Schusswaffenvorfälle in Rotterdam haben Todesopfer gefordert", teilte die Polizei der niederländischen Hafenstadt bei X mit. "Wir werden zunächst Familien und Angehörige informieren und später mehr erklären", fügte die Polizei hinzu. Sie hatte zunächst von drei Verletzten gesprochen.

Der Angreifer hatte erst in einer Wohnung in Rotterdam Schüsse abgefeuert und war dann in die nahegelegene Universitätsklinik eingedrungen. An beiden Orten brachen Brände aus, die jedoch von der Feuerwehr gelöscht werden konnten. Der Angreifer wurde festgenommen.

Spezialeinheiten der Polizei hatten das Erasmus-Krankenhaus gestürmt, in dem sich der Bewaffnete verschanzt hatte. Auf Bildern vom Tatort war zu sehen, wie Menschen aus dem Krankenhaus strömten, während Polizisten in Schutzkleidung in die Klinik liefen. Krankenhausangestellte in weißen Kitteln brachten Patienten mit Tragen und Rollstühlen in Sicherheit.

Mann trug Kampfkleidung

Nach Angaben der Polizei trug der Angreifer "Kampfkleidung". Er sei groß, habe schwarzes Haar und trage einen Rucksack. Wie die Nachrichtenagentur ANP unter Berufung auf die Polizei berichtete, ist der Mann 32 Jahre alt. Erkenntnisse zu seinem Motiv gab es demnach zunächst nicht.

Ein Medizinstudent sagte dem Sender RTL Nieuws, zuerst seien im vierten Stock der Klinik vier oder fünf Schüsse gefallen. Dann sei ein Brandsatz in den Hörsaalbereich der Klinik geworfen worden. "Es gab viel Panik und Geschrei", sagte ein anderer Augenzeuge dem Sender NOS. In Rotterdam kommt es immer wieder zu Schusswaffengewalt, meist im Zusammenhang mit dem Drogenhandel.