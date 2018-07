Panorama

Video offenbart Gewalt: Mann ohrfeigt Frau auf offener Straße

Eine junge Frau läuft an einem Café in Paris vorbei. Ein Mann macht eine anzügliche Bemerkung. Als die 22-Jährige das nicht auf sich sitzen lässt, wird der Unbekannte handgreiflich. Das Video des Vorfalls löst in Frankreich Entsetzen aus.

Ein Video sorgt in Frankreich für eine neue Debatte über Gewalt gegen Frauen. In einem Facebook-Post veröffentlichte eine jungen Frau die Sequenz, auf der zu sehen ist, wie ein Passant sie schlägt. Die 22 Jahre alte Studentin hatte zuvor nach eigenen Angaben auf die verbale sexuelle Belästigung des Mannes auf offener Straße im 19. Stadtbezirk von Paris reagiert.

In den sozialen Netzwerken berichtet die Frau, dass sie auf die "anzüglichen Bemerkungen" vor einem Lokal mit der Bemerkung "Ta Gueule" (etwa: "Halt's Maul") reagiert habe. Die von einer Überwachungskamera aufgenommenen Bilder zeigen, wie der Mann daraufhin etwas nach ihr wirft, hinter ihr herläuft und sie dann heftig ohrfeigt.

Die junge Frau habe Anzeige erstattet, die Staatsanwaltschaft ermittele, berichtete der Radionachrichtensender Franceinfo. Die Bilder stammen von der Videoüberwachung des Lokals, wie die Frau berichtete. Die französische Gleichstellungs-Staatssekretärin Marlène Schiappa reagierte empört auf den Vorfall. Sie sei aber leider nicht überrascht, sagte sie der Zeitung "Le Parisien". Schiappa versprach eine "angemessene politische Antwort".

Auch die #Metoo-Debatte hatte in Frankreich bereits hohe Wellen geschlagen. Im Kampf gegen sexuelle Gewalt und Sexismus brachte das französische Parlament eine Gesetzesverschärfung auf den Weg. Damit sollen künftig auch sexistische Belästigungen auf der Straße bestraft werden. Das Gesetz schafft dazu ein neues Bußgeld von mindestens 90 Euro für "sexistische Beleidigung".

