Panorama

Rekord zerstört seine Zunge: Mann schwimmt einmal um Großbritannien

Er schwimmt zwölf Stunden am Tag, verputzt 500 Bananen und trotzt Wellen, Kälte und Quallen: In 157 Tagen schwimmt der Brite Ross Edgley einmal um Großbritannien. Wieder an Land ist der 33-Jährige überglücklich - trotz bleibender Schäden.

Erstmals ist ein Mensch komplett um Großbritannien herumgeschwommen. Der 33-jährige Ross Edgley schaffte die fast 2900 Kilometer lange Strecke in etwa 157 Tagen. Als er sich am Sonntag zum Abschluss dem Strand von Margate im Südosten Englands näherte, begleitete ihn ein Empfangskomitee von 400 Schwimmern.

Edgleys Rekordreise hatte am 1. Juni an genau diesem Strand begonnen. Im Uhrzeigersinn umrundete der 33-Jährige dann die Insel. Bei den Planungen war der Abenteurer noch davon ausgegangen, die Insel-Umrundung schneller zu schaffen: Er rechnete mit etwa 100 Tagen statt der 157 Tage, die er letztendlich brauchte. Hohe Wellen, Strömungen, Kälte und Quallen erschwerten jedoch den Rekordversuch. Allen Widrigkeiten zum Trotz schwamm Edgley jeden Tag zwölf Stunden lang. Nachts schlief er auf einem Boot, das ihn begleitete. Um bei Kräften zu bleiben, verdrückte er während seiner Tour insgesamt 500 Bananen.

Als er am Sonntag nach fünf Monaten dann das erste Mal wieder festen Boden unter den Füßen hatte, begrüßte er seine Familie und Hunderte Zuschauer am Strand mit den Worten: "Tut mir leid, ich bin zu spät." Trotzdem war der Schwimmer bestens gelaunt. Britischen Medien berichtete er jedoch, dass er sehr wackelig auf den Beinen sei und unter Schulterschmerzen leide. Allerdings trägt Edgley auch bleibende Schäden davon. Er verlor laut BBC einen Teil seiner Zunge, die durch das salzige Meerwasser teilweise zerfiel.

Mit seiner Schwimmtour dürfte ihm sein dritter Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde sicher sein. 2016 hatte Edgley bereits einen Marathon absolviert und dabei einen Kleinwagen hinter sich hergezogen. Außerdem erklomm er so lange Seile, bis er nach 19 Stunden die Höhe des Mount Everest erreicht hatte - und der misst immerhin stolze 8848 Meter. Vermutlich war auch die Umrundung Großbritanniens nicht der letzte Rekord des Briten. Denn der schaut sich nach eigener Aussage bereits nach einer neuen Herausforderung um.

Quelle: n-tv.de