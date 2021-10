Mann stirbt nach Streit in Chemnitz

Zwei weitere Personen wurden mit teils schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingewiesen.

Vergangene Nacht kommt es auf einer privaten Feier in Chemnitz offenbar zum Streit. Als die alarmierten Beamten eintreffen, finden sie einen jungen Mann mit lebensgefährlichen Stichverletzungen vor. Der genaue Tathergang ist noch unklar. Die Polizei nimmt die Ermittlungen auf.

In einem Mehrfamilienhaus in Chemnitz ist in der Nacht ein junger Mann ums Leben gekommen. Zwei Nachbarn wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Anwohner hatten kurz vor 2 Uhr die Polizei gerufen. "Alarmierte Polizisten und Rettungskräfte fanden vor einem Wohnhaus einen offensichtlich schwer verletzten jungen Mann, der noch vor Ort verstarb", teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Ersten Erkenntnissen zufolge sollen sich zwei junge Frauen und zwei junge Männer in einer elterlichen Wohnung getroffen haben. Laut Polizeiinformationen ist es offenbar zu einem lautstarken Streit zwischen den beiden Männern gekommen. Die dazu gerufenen Beamten fanden einen von ihnen leblos mit lebensgefährlichen Stichverletzungen vor dem Hauseingang. Der zweite Mann wurde wenig später im Umfeld des Hauses gestellt.

Im Zusammenhang mit dem Vorfall sind auch ein 65-jähriger Mann und eine 59-jährige Frau teils schwer verletzt worden. Sie müssen in einem Krankenhaus stationär behandelt werden. Die beiden hatten zuvor wegen des Lärms in dem Haus nach dem Rechten gesehen.

Die Kriminalpolizei Chemnitz hat in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen aufgenommen. Der konkrete Tatablauf ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen, teilte die Polizei mit. Neben Zeugenbefragungen erfolgt am Tatort eine intensive Spurensicherung durch Kriminaltechniker, um weitere Hinweise auf den Geschehensablauf zu erlangen. Zudem wurde eine Sektion des Toten angeordnet.