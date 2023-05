Tragischer Unfall in Berlin Mann wird in Paternoster eingeklemmt und stirbt

Ein Mensch ist in einem Paternoster in Berlin eingeklemmt worden und gestorben. Wie die Berliner Polizei mitteilte, war die Person am Nachmittag in einem öffentlichen Gebäude im Stadtteil Schöneberg nahe dem U-Bahnhof Wittenbergplatz mit dem Aufzug gefahren und verunglückt.

Ein Großaufgebot der Feuerwehr war vor Ort. Die Person sei noch am Unfallort gestorben, sagte ein Sprecher. Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es bislang nicht. Wie der RBB berichtet, soll es sich um eine "ältere männliche Person" handeln.

In dem Gebäudekomplex in der Kleiststraße 23-26 befinden sich unter anderem eine Augenklinik sowie ein Zentrum für Physiotherapie und Chiropraktik.