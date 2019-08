Mindestens 20 Menschen sterben, als ein Mann in einem texanischen Einkaufszentrum um sich schießt. Es dauert nur wenige Stunden, bis es zu einer weiteren tödlichen Schießerei kommt. Ein zweiter Vorfall trägt sich in Ohio zu. Zehn Personen sind tot.

In den USA ist es innerhalb weniger Stunden zu zwei Schießereien mit mehreren Todesopfern gekommen. Nachdem mutmaßlich ein 21-Jähriger in einem Einkaufszentrum im texanischen El Paso das Feuer eröffnet und mindestens 20 Menschen getötet und 26 weitere Personen verletzt hatte, kam es in der Nacht vor einer Bar im US-Bundesstaat Ohio zu einem weiteren tödlichen Angriff.

Die zuständige Polizei in Dayton bestätigte, dass es einen Zwischenfall mit einem "aktiven Schützen" gegeben habe. Neun Menschen wurden demnach erschossen. Auch der mutmaßliche Schütze ist tot. 16 Menschen wurden nach Polizeiangaben verletzt. Das FBI unterstützt die örtlichen Behörden bei den Ermittlungen. Augenzeugen sind aufgerufen, sich bei der Polizei zu melden.

Die "Huffington Post" zitierte eine Sprecherin ortsansässiger Krankenhäuser, wonach mehrere Opfer in den Notaufnahmen erwartet würden. Um wie viele Betroffene es sich handelte und wie schwer ihre Verletzungen sind, gab die Sprecherin nicht bekannt. Stephan Richter, n-tv Reporter in den USA, berichtete, unzählige Einsatzfahrzeuge seien in dem betroffenen Ausgehviertel, in dem zur Tatzeit viel los gewesen sei, vor Ort.

Die Zeitung "Dayton Daily News" schrieb, dass sich der Vorfall vor der "Ned Peppers Bar" zugetragen habe. Demnach soll ein Mann, dem der Zutritt zu der Bar verweigert worden war, um sich geschossen haben. Diese Angaben von Augenzeugen seien allerdings von den Behörden noch nicht bestätigt worden.

Unterdessen kam es in Chicago zu einem weiteren ähnlichen Vorfall. Sieben Menschen wurden in der Hauptstadt des Bundesstaates Illinois durch Schüsse verletzt. In der Nähe eines Parks sei aus einem Auto heraus auf eine Gruppe Menschen geschossen worden, teilte die Polizei nach Medienberichten mit. Ein 21-Jähriger habe lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Die Hintergründe der Tat sind nicht bekannt. Festnahmen habe es nicht gegeben, hieß es.