200 Einsatzkräfte in Österreich

200 Einsatzkräfte in Österreich Mehrere Verschüttete unter Lawine vermisst

Knapp 200 Menschen waren in dem Skigebiet Lech Zürs im Einsatz.

Eine Lawine verschüttet in einem österreichischen Skigebiet mehrere Personen. Dutzende Einsatzkräfte begeben sich mit Hubschraubern und speziell ausgebildeten Hunden auf die Suche. Doch bislang konnte nur ein Mensch gerettet werden.

Bei einem Lawinenabgang im österreichischen Skigebiet Lech Zürs sind etwa zehn Menschen verschüttet worden. Die genaue Personenzahl konnte die Polizei Vorarlberg laut "Der Standard" nicht benennen. Ein Mensch wurde den Behörden zufolge nach relativ kurzer Zeit verletzt geborgen, er wurde ins Krankenhaus in Innsbruck gebracht.

Mit Hubschraubern und Lawinensuchhunden wird nach den Verschütteten gesucht. Laut der Voralberger Gemeinde sind am Abend fast 200 Menschen im Einsatz, die sich auf dem Lawinenkegel an der Suche beteiligten.

"Wir tun alles, um die Wintersportler zu bergen", erklärte die Gemeinde Lech. Um die Suche nach den Verschütteten auch in der Dunkelheit fortsetzen zu können, wurden Scheinwerfer angefordert. Hermann Fercher von der Einsatzzentrale sagte dem ORF: "Die Einsatzkräfte sind angewiesen und darauf vorbereitet, dass sie die ganze Nacht weitersuchen" Er betonte: "Es wird weiter gesucht, wenn es sein muss, die ganze Nacht."

Fercher dankte den Einsatzkräften: "Die Rettungskette hat perfekt funktioniert." Mitglieder der Pisten- und bergrettung sowie Personal der Bergbahnen sei an der Suche beteiligt. Auch eine Landstraße war gesperrt worden, weil dort Rettungshubschrauber standen.

Die Lawine ging laut der österreichischen Nachrichtenagentur APA gegen 15 Uhr im Bereich des 2720 Meter hohen Trittkopfs ab. Die Schneemassen hätten auch die Piste des Skigebiets erreicht und dort Wintersportler unter sich begraben, so ein Polizeisprecher.

Weiterer Lawinenabgang endet glimpflich

Ein weiterer Lawinenabgang am Vormittag war glimpflich geendet. Im etwa 100 Kilometer von Zürs entfernten Sölden hatte es die Befürchtung gegeben, die Schneemassen hätten eine Person verschüttet. Die Lawine war gegen 12.30 Uhr am Tiefenbachferner in der Nähe der Bergstation abgegangen. Nach rund zweieinhalb Stunden Suche mit 40 Helfern und mehreren Hunden war Entwarnung gegeben worden, die Befürchtung habe sich als falsch herausgestellt.

In den vergangenen Tagen war in dem hochalpinen Gelände viel Schnee gefallen. Am heutigen Sonntag herrschten dann frühlingshafte Bedingungen. Zugleich war die Lawinengefahr nach Angaben des Lawinenwarndienstes erheblich.