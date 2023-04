In einem Duisburger Fitnessstudio soll mindestens ein Täter wahllos auf Menschen eingestochen haben. Es soll mehrere Schwerverletzte geben. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Der Angreifer soll auf der Flucht sein.

Bei einer Attacke in einem Fitnessstudio in der Duisburger Altstadt hat nach Angaben der Polizei "mindestens" ein Täter mehrere Menschen schwer verletzt. Sie seien in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte Polizeisprecher Jonas Tepe am Abend. Bei Twitter schrieb die Polizei: "Nach aktuellem Stand hat eine Person mit einem Gegenstand andere Personen verletzt."

Erste Notrufe gingen gegen 17.40 Uhr bei der Polizei Duisburg ein. Die Ermittler hätten das Fitnessstudio durchsucht und gesichert, so Tepe. Derzeit würden Zeugen in einem nahe gelegenen Restaurant vernommen, die zur Tatzeit vor Ort trainiert hätten. Das Studio sei inzwischen gesichert, hieß es kurz nach 20 Uhr. Bei einer Attacke in einem Fitnessstudio seien "Stich- oder Hiebwaffen" zum Einsatz gekommen. Laut "WAZ" soll es sich um eine Machete und ein Messer handeln.

Es soll mehrere Schwerverletzte geben, die "Bild"-Zeitung spricht zuvor von vier Verletzten. Sie seien in ein Krankenhaus gebracht worden. Ob es auch Tote gibt, ist zurzeit noch unklar. Nach Informationen der Zeitung soll die Bluttat in einer Umkleidekabine der Studio-Kette "John Reed" begonnen haben.

Die Duisburger Innenstadt ist in Teilen komplett abgesperrt. Bürger sollten den Bereich meiden, sagte ein Polizeisprecher. Mindestens zwei Polizeihubschrauber sind in der Luft, zwischenzeitlich sollen sogar Scharfschützen auf umliegenden Dächern postiert worden sein. Nach Informationen der "Bild" soll die Polizei von einer Amok-Tat ausgehen, gegenüber der "WAZ" widerspricht die Polizei allerdings. Der oder die Täter sollen noch auf der Flucht sein.