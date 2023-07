Die Temperaturen in Deutschland legen noch einmal "eine Schippe drauf": In einigen Teilen könnte es am morgigen Sonntag bis zu 38 Grad warm werden. Neben der Hitze dürften Gewitter sowie Starkregen, Hagel und Sturmböen gebietsweise für Unbehagen sorgen.

Am morgigen Sonntag müssen sich die Menschen in weiten Teilen Deutschlands gegen Gewitter und Höchsttemperaturen von bis zu 38 Grad Celsius wappnen. "Der Sonntag legt hinsichtlich der Temperaturen noch mal eine Schippe drauf", sagte die DWD-Meteorologin Sabine Krüger in Offenbach. Der Wetterexpertin zufolge steigen die Temperaturen auf 30 bis 38 Grad. Die Höchstwerte werden demnach entlang des Oberrheins und Mains sowie vom Thüringer Becken bis in die Magdeburger Börde erreicht.

In der Nacht gibt es laut den Meteorologen von RTL/ntv ein geringes Gewitterrisiko im Westen. Abgesehen davon ist es verbreitet trocken und oft klar. Später ist örtlich Nebel möglich. Im Westen/Südwesten verläuft die Nacht mit Tiefstwerten um 20 Grad teilweise tropisch warm (vor allem in den Ballungszentren am Rhein), im Nordosten kühler und schlaftauglicher mit 10 bis 15 Grad.

Der Sonntag beginnt erneut mit viel Sonne und blauem Himmel, berichtet das Wetterteam von RTL/ntv. Zum Nachmittag ziehen von Westen kräftige Schauer und Gewitter heran. Dabei besteht Unwettergefahr durch Starkregen, Hagel und Sturmböen. Der Schwerpunkt liegt voraussichtlich zunächst von der Eifel bis zum Niederrhein, danach vom Sauerland über das Ruhrgebiet bis ins Emsland und zum Abend wahrscheinlich über Münsterland/Ostwestfalen Richtung Elbe - Harz. Aber auch im Südwesten können stellenweise kräftigere Gewitterzellen dabei sein. Im Osten/Südosten bleibt es laut den Experten voraussichtlich bis zum Abend schön.

Meteorologin Krüger zufolge verlagern sich die Gewitter zum Wochenbeginn in den Osten und in die Südosthälfte. Die Temperaturen gingen jedoch eher zögerlich zurück. Am Montag sollten die Temperaturen in der Südosthälfte auf über 30 Grad steigen, im Norden und Westen auf 23 bis 28 Grad. Am Dienstag seien Höchstwerte über 30 Grad im Norden sowie 35 Grad im Süden möglich.