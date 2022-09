Eine 34-Jährige Erbin eines Milliardenvermögens wird beim Joggen in Memphis überwältigt und in einen Wagen gezerrt - seither fehlt jede Spur von ihr. Ein Tatverdächtiger wird kurz darauf festgenommen. Nun berichtet die Polizei von einem Leichenfund.

Die Erzieherin Eliza Fletcher aus Memphis Tennessee, Enkelin eines Milliardärs, ist beim frühmorgendlichen Joggen von einem Mann überwältigt und in einen dunklen Geländewagen gezerrt worden. Das belegen Bilder aus einer Videoüberwachung, berichtet die "New York Times". Demnach wurde die 34-Jährige zuletzt am Freitag gegen 4.30 Uhr in der Nähe des Campus der University of Memphis beim Joggen gesehen. Gegen 7.45 wurden Polizisten an den Tatort entsandt, nachdem ihr Ehemann diese alarmiert hatte. An der Suche nach Fletcher ist auch das FBI involviert. Die Familie hat eine Belohnung von 50.000 US-Dollar für Hinweise über ihren Verbleib ausgerufen.

In den Gerichtsakten heißt es, dass es bei der Entführung wohl zu einem Kampf gekommen sei. "Es wird angenommen und durch die Tatsachen und physischen Beweise gestützt, dass sie schwere Verletzungen erlitten hat. Darüber hinaus ist es wahrscheinlich und aus Zeugenaussagen ersichtlich, dass diese Verletzungen Spuren, z. B. Blut, in dem Fahrzeug hinterlassen haben, das der Angeklagte gereinigt hat", ist dort laut Bericht zu lesen.

Bereits am Wochenende nahm die Polizei einen 38-jährigen Tatverdächtigen fest. Er soll noch diese Woche angeklagt werden. Laut Polizei wird ihm besonders schwere Entführung und Manipulation von Beweismitteln vorgeworfen. Er hat allerdings keine Angaben zum Aufenthalt der verschwundenen Frau gemacht.

Die Ermittler kamen dem Mann durch eines DNA-Abgleichs auf die Spur. In der Nähe des Tatorts hatte ein Passant ein Paar Schuhe entdeckt, die ihm zugeordnet werden konnten. Auch Fletchers Handy wurde dort gefunden. Mittels Handydaten stellte die Polizei zudem fest, dass sich der 38-Jährige am frühen Freitagmorgen nahe dem Campus der Universität aufgehalten hatte. Wie die "New York Times" weiter berichtet, war der Mann, der bei einem Reinigungsdienst arbeitete, bereits 2001 wegen Entführung und Raubes zu 24 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Er wurde im November 2020 entlassen.

Polizei in Memphis findet noch nicht identifizierte Leiche

Am Montagabend berichtete die Polizei in Memphis zudem von einem Leichenfund in der Nähe des Bruders des Verdächtigen. Die Identität und die Todesursache würden noch untersucht.

Fletcher ist zweifache Mutter und die Enkelin des Geschäftsmanns Joseph Orgill III, dessen Firma laut "New York Times" 2021 einen Umsatz von 3,2 Milliarden US-Dollar machte. Forbes zufolge ist Orgill der landesweit größte unabhängige Händler im Bereich Hardware und Heimwerker. Fletcher sei die Erbin seines Vermögens.