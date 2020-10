Als der Sexkult Nxivm auffliegt, sind die Beschreibungen ungeheuerlich. Frauen werden als Sexsklavinnen gehalten und wie Vieh mit Brandmarken versehen. Clara Bronfman hatte das Treiben von Sektengründer Raniere finanziert und unterstützt. Dafür wird sie nun verurteilt.

Im Skandal um die sektenähnlichen Organisation Nxivm des Sexualstraftäters Keith Raniere ist die kanadische Spirituosen-Erbin Clara Bronfman zu fast sieben Jahren Gefängnis verurteilt worden. Ein New Yorker Gericht verhängte 81 Monate Haft gegen die 41-Jährige. Das entspricht sechs Jahren und neun Monaten Gefängnis. Das Strafmaß fiel damit härter aus, als die von der Staatsanwaltschaft geforderten fünf Jahre Haft.

Die Erbin des einstigen Spirituosen-Imperiums Seagram hatte sich 2019 schuldig bekannt, Kreditkartenbetrug begangen und illegale Einwanderer versteckt zu haben. Bronfman ist eines der bekanntesten Mitglieder des Nxivm-Sexkultes - sie ist die Tochter des verstorbenen Präsidenten und CEO der Getränkemarke Seagram, Edgar Bronfman. In den frühen 2000er Jahren schloss sie sich Ranieres Gruppe im Bundesstaat New York an. Ihre Schwester Sara war ebenfalls Mitglied von Nxivm.

Die Staatsanwaltschaft hatte hervorgehoben, ohne Bronfmans finanzielle Unterstützung hätte Keith Raniere seine Verbrechen nicht begehen können. Bronfmans Verteidigung argumentierte dagegen, die Kanadierin habe vom sexuellen Missbrauch durch Raniere nichts gewusst. Viele von Ranieres Anhängern - einschließlich Bronfman - unterstützen ihn trotz seiner Verbrechen weiterhin. "Nxivm und Keith haben mein Leben stark zum Besseren verändert", schrieb Bronfman letzten Monat in einem Brief an den Richter.

Sex und Zwangsarbeit

Der Gründer einer angeblichen Selbsthilfegruppe im Bundesstaat New York hatte Frauen über Jahre wie Sexsklavinnen gehalten. Seinen Besitzanspruch machte er mitunter mit Brandzeichen auf der Haut seiner Jüngerinnen deutlich. Die Frauen sind für ihr Leben gezeichnet und oft schwer traumatisiert. Raniere wurde im Juni der Nötigung zum Sex, Einsatz von Zwangsarbeit und der Gründung einer kriminellen Vereinigung für schuldig befunden. Das Strafmaß soll am 27. Oktober verkündet werden.

In der Affäre wurden insgesamt sechs Beschuldigte angeklagt, unter ihnen die aus den TV-Serien "Smallville" und "Wilfred" bekannte Schauspielerin Allison Mack. Sie hat sich ebenfalls schuldig bekannt und erwartet ihr Strafmaß.