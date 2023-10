Mindestens zwei Menschen sind am Abend in Brüssel durch Schüsse getötet worden. Nach Angaben des staatlichen schwedischen Senders SVT soll es sich bei den beiden Opfern um Schweden handeln. Nach Angaben der Polizei sollen die Schüsse unweit der Place Sainctelette gefallen sein. Der Vorfall ereignete sich gegen 19.15 Uhr. Der Täter ist nach Polizeiangaben noch auf der Flucht.

Auf Videos in sozialen Medien ist ein Mann in orangefarbener Jacke zu sehen, der mit einem Motorroller vor ein Gebäude fährt, absteigt und direkt das Feuer eröffnet. Zunächst scheint er zwei Schüsse auf einen schwarzen Van abzufeuern und dann auf zwei Männer, die zu Fuß unterwegs sind. Die Beiden suchen Schutz in einem Gebäude, der Schütze folgt ihnen, und scheint dort mindestens einen der Männer zu töten. Ob auch der zweite Mann im Gebäude unter den Todesopfern ist, ist unklar. Insgesamt scheinen acht Schüsse zu fallen. Im Anschluss scheint sich der Schütze mit seinem Roller vom Tatort zu entfernen. Laut britischem TV-Sender Skynews sollen die beiden Männer im Gebäude Trikots der schwedischen Fußball-Nationalmannschaft getragen haben.

Ein Zeuge sagte gegenüber dem "Het Nieuwsblad", dass der schwarze Van vor dem Gebäude mehrere Einschusslöcher aufwies. Der Fahrer des Wagens soll ebenfalls ums Leben gekommen sein. Andere Angaben behaupten, dass sowohl der Fahrer als auch ein Beifahrer getötet worden wäre. Keine dieser Angaben wurde von der Polizei bestätigt.

Im Internet kursiert ein Video, in dem der mutmaßliche Schütze sich zu der Tat bekennt und sie damit rechtfertigt, dass er Muslime habe rächen wollen. Er behauptet, Mitglied des IS zu sein. In dem Video behauptet er, drei Schweden getötet zu haben. Die Mediengruppe Sudinfo berichtet, dass der Mann in seinem Video Bezug auf die Tötung eines sechsjährigen Muslimen in den USA nimmt.

Die Hintergründe sind unklar. Seit 20.45 Uhr spielen die National-Teams von Belgien und Schweden in Brüssel in der Qualifikation zur Fußball-Europameisterschaft gegeneinander. Nach Angaben von "Het Nieuwsblad" sollen sich die schwedischen Spieler in der Halbzeitpause dazu entschieden haben, die Partie nicht fortzusetzen. Eine offizielle Bestätigung für den Abbruch des Spiels gibt es bisher nicht.