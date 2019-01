Auf einem Campingplatz in Nordrhein-Westfalen sollen drei Männer über Jahre etwa 20 Kinder missbraucht haben. Laut Polizei sind die Opfer zwischen vier und 13 Jahre alt. Die mutmaßlichen Täter befinden sich in Haft.

Ein 56-Jähriger und zwei weitere Männer haben nach Angaben des WDR über Jahre mehrere Mädchen und Jungen sexuell missbraucht. Die Taten sollen auf dem Campingplatz Eichwald im nordrhein-westfälischen Kreis Lippe passiert sein.

Die Polizei und die Staatsanwaltschaft Detmold wollen am Mittwoch Einzelheiten zu dem Fall bekanntgeben. Bei der Einladung zur Pressekonferenz ist von einer "Vielzahl von Taten, bei denen Kinder schwer sexuell missbraucht wurden" die Rede. "Die Opfer waren zur Zeit der Tathandlungen im Alter von vier bis 13 Jahren", heißt es dort weiter.

Unter anderem soll laut WDR eine Mutter ihre heute sechsjährige Tochter etwa 2016 in die Obhut des 56-jährigen Dauercampers auf dem Platz in Lüdge gegeben haben. Es sei "eine aus ihrer Sicht angemessene Unterbringungsform für ihre Tochter", schreibt die Pressestelle des Landkreises Hameln-Pyrmont 2017 in einer Mail, die dem WDR vorliegt.

Kindeswohlgefährdung gemeldet

Mitte August 2016 wurde den Behörden dann eine "Kindeswohlgefährdung" gemeldet. Einem Vater sei bei einem Kindergeburtstag aufgefallen, wie der 56-Jährige Kinder unsittlich berührt habe, heißt es bei der lokalen Nachrichtenseite "lz.de". Polizei und Jugendämter gingen den Informationen nach und kamen zu dem Schluss "(...) dass hier keine Gefährdung (...) vorliegt."

Man ließ also auch das Pflegekind in der Obhut des Mannes. Erst später erhärtete sich der Verdacht, dass der Dauercamper sich möglicherweise an den drei Töchtern eines befreundeten Paares, häufiger Gäste auf dem Campingplatz, sexuell vergangen haben könnte. Auch hier sollen die Ermittlungen aber zunächst ergebnislos geblieben sein.

Jetzt wurde bekannt, dass die Polizei den Mann im November 2018 nach weiteren Hinweisen festnahm und seither gegen ihn ermittelt. Auch zwei weitere Verdächtige aus dem Kreis Lippe sollen verhaftet worden sein. Zudem werden die Ermittlungen auf das angrenzende Ausland ausgeweitet, weil auf dem Campingplatz auch Urlauber zum Beispiel aus den Niederlanden ihre Ferien verbringen.