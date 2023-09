Jahrelang verbreitet die US-Amerikanerin Ruby Franke auf sozialen Medien ihre christlich-religiös geprägten strengen Erziehungsauffassungen. Gemeinsam mit ihrem Mann hat sie sechs Kinder. Doch nun zeigt sich, deren Leben war alles andere als herrlich.

Jahrelang gibt Ruby Franke auf ihrem Youtube-Kanal "8 Passengers" Erziehungstipps. Hinter der Bezeichnung verbargen sich Franke und ihr Mann Kevin sowie die sechs gemeinsamen Kinder Shari, Chad, Abby, Julie, Russell und Eve. Zwischenzeitlich hatte der Kanal, der 2015 gestartet war, eine Fangemeinde von fast 2,3 Millionen Abonnenten.

Anfang des Jahres wurde er jedoch ohne Angabe von Gründen eingestellt. Seit Juni 2020 waren die Vorwürfe immer lauter geworden, dass die christlich-religiös geprägten strengen Erziehungsauffassungen der Familie für die Kinder womöglich eine Gefahr darstellten. Mehrfach wurden Kinderschutzdienste eingeschaltet. In einem Video war die Rede davon, dass Sohn Chad das gemeinsame Zimmer mit seinem Bruder räumen musste, nachdem er ihm Streiche gespielt hatte. Chad berichtete, er schlafe seit Monaten auf einem Sitzsack. Die Kinder hätten zudem kein Frühstück bekommen, bis sie ihre Aufgaben erledigt haben.

Das Santa Clara Public Safety Department gab nun überraschend die Verhaftung von Ruby Franke und ihrer Geschäftspartnerin Jodi Hildebrandt bekannt. Zur Begründung hieß es, zwei Kinder von Franke seien abgemagert und unterernährt, mit offenen Wunden und Klebeband um Arme und Beine gefunden worden. Um welche Kinder es sich handelte, wurde nicht mitgeteilt.

Beiden Frauen, die nach dem Ende des Youtube-Kanals eine gemeinsame Beratungsfirma gegründet hatten, werden demnach Fälle schwerer Kindesmisshandlung vorgeworfen. Dem "People"-Magazin zufolge soll die Polizeiaktion erfolgt sein, nachdem ein Nachbar die Notrufnummer 911 angerufen hatte. Zuvor sei eines der Kinder dorthin gekommen und habe um Hilfe gebeten, teilten die Behörden mit. "Der Jugendliche bat um Nahrung und Wasser", hieß es von der Polizei. Am Körper des Kindes seien Wunden und Narben gefunden worden. Der Zustand sei so ernst gewesen, dass er vom Rettungsdienst untersucht und dann in ein örtliches Krankenhaus gebracht wurde.

Die Beamten fanden ein weiteres Kind in "einem ähnlichen körperlichen Zustand der Unterernährung" im Haus, das ebenfalls ins Krankenhaus gebracht wurde. Die lokale Nachrichtenagentur Fox 13 berichtet, dass das Haus Hildebrand gehört.

"Endlich", schrieb Frankes älteste Tochter Shari Franke in ihrer Instagram-Story neben einem Foto der Polizei, die vor dem Haus in Springville, im US-Bundesstaat Utah, steht. Einem Insider- Bericht zufolge hatte Shari vor einem Jahr den Kontakt zu ihrer Mutter abgebrochen und äußert sich bereits seit längerem offen über angebliche Misshandlungen ihrer Mutter.