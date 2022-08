Moskau kündigt die Entsendung von 8500 Helfern in die benachbarte Region Rjastan an.

Nicht nur im Mittelmeerraum brennt es aktuell, auch in Moskaus Nachbarregion Rjastan lodern Flammen. Mittlerweile sollen viele Tausend Hektar brennen, der Rauch sogar bis in die Landeshauptstadt ziehen. Dort werden nun Helfer entsandt, in der Region selbst wird der Notstand ausgerufen.

Wegen einer Reihe von Waldbränden ist in der russischen Region Rjasan der Notstand ausgerufen worden. Der Interims-Gouverneur der östlich der Hauptstadt Moskau gelegenen Region, Pawel Malkow, erklärte am Montag auf Telegram, die Maßnahme helfe bei der Mobilisierung von Ressourcen "zum Schutz von Bewohnern und Territorium".

Malkows Angaben zufolge lässt Luftüberwachung darauf schließen, dass bis zu 9000 Hektar Wald in Flammen stehen. Die Umweltschutzorganisation Greenpeace spricht unter Berufung auf Satellitenbilder von mindestens 11.000 Hektar. Die Region Rjasan liegt rund 160 Kilometer östlich von Moskau. Das Gebiet, in dem es derzeit brennt, liegt insgesamt rund 250 Kilometer östlich der Hauptstadt.

Hunderte Feuerwehrleute bekämpfen Flammen

Die Behörden in Rjasan reagierten, nachdem Moskau gemeldet hatte, dass der Rauch von den Bränden die Hauptstadt erreicht habe. Moskaus Stadtkern Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin besuchte am Montag die betroffene Region und kündigte die Entsendung von 8500 Helfern zum Kampf gegen die Flammen an. Bisher waren nach Angaben der regionalen Behörden 900 Feuerwehrleute, sieben Löschflugzeuge und zehn Hubschrauber im Einsatz.

Inmitten eines ungewöhnlich heißen Sommers sind viele europäische Staaten von großen Waldbränden betroffen. Wissenschaftler machen die Erderwärmung dafür mitverantwortlich.