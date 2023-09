"Besuch" in Mexikos Parlament

"Besuch" in Mexikos Parlament Mumien von "nicht-menschlichen Wesen" sorgen für Wirbel

Die Abgeordneten im mexikanischen Parlament bekommen ungewöhnlichen Besuch. Ein Journalist bringt zwei Mumien mit. Bei ihnen soll es sich um "nicht-menschliche Wesen" handeln. Die "Entdecker" der Mumien distanzieren sich derweil von Interpretationen und Falschdarstellungen.

Ein selbsternannter UFO-Experte hat im mexikanischen Parlament zwei angebliche Mumien von Außerirdischen vorgeführt. Der Journalist Jaime Maussan präsentierte während einer Anhörung im Parlamentsgebäude zwei Kisten mit den angeblichen mumifizierten Überresten von "nicht-menschlichen Wesen". Organisiert wurde die Anhörung von dem Abgeordneten Sergio Gutiérrez "im Namen des öffentlichen Interesses". Er forderte die Redner auf zu schwören, dass sie die Wahrheit sagen.

"Es sind nicht-menschliche Wesen", sagte Maussan. "Wir wollen sie aber nicht als Außerirdische bezeichnen, weil wir es nicht wissen", fügte er hinzu. Maussan gibt an, die Mumien in Peru entdeckt zu haben. Spezialisten der Nationalen Universität von Mexiko hätten sie mit Radiokarbonmessungen auf ein Alter von rund 1000 Jahren datiert. Das Physikinstitut der Universität bestätigte in einer Erklärung, dass es zwar Tests durchgeführt habe, jedoch nur zur Bestimmung des Alters und nicht der Herkunft der Exemplare.

Das Labor "distanziert sich von jeglicher späteren Verwendung, Interpretation oder Falschdarstellung der von ihm herausgegebenen Ergebnisse", heißt es in der Erklärung. Die Vorführung im Parlament löste zahlreiche amüsierte Kommentare im Internet aus. Sie zeige "die Missachtung, die dieses Land für die Wissenschaft hat", schrieb ein Nutzer im Onlinedienst X, vormals Twitter. Andere verbreiteten Videos der Veranstaltung mit Kommentaren wie "die Marsmenschen sind gelandet", ein Nutzer rief dazu auf, UFO-Experte Maussan zum "Präsidenten für intergalaktische Beziehungen" zu machen.