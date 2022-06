An der Kreisstraße 22 bei Ulmet in Rheinland-Pfalz erinnern Kränze und Blumen an die grausame Tat.

Eine Polizistin und ihr Kollege werden nachts bei einer Kontrolle erschossen. Die Tat sorgt Anfang des Jahres für Entsetzen. Nun steht der mutmaßliche Schütze vor Gericht. Er ist für die Behörden kein Unbekannter.

Versuchter Mord sowie zwei vollendete Morde - so lautet unter anderem die Anklage gegen den mittlerweile 39-jährigen mutmaßlichen Todesschützen. Er soll Ende Januar eine 24 Jahre alte Polizistin und ihren 29 Jahre alten Kollegen mit mehreren Gewehrschüssen getötet haben, um Jagdwilderei zu verdecken. Jetzt, viereinhalb Monate später, beginnt der Prozess vor dem Landgericht Kaiserslautern. Es sind vorerst 14 Termine bis 9. September vorgesehen, an denen mehrere Sachverständige und eine Vielzahl von Zeugen vorsprechen sollen.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Angeklagte in der Tatnacht mit einem 33 Jahre alten Mann zur Jagdwilderei in der Westpfalz unterwegs war. Die beiden Polizisten, die in einem Zivilfahrzeug Streife fuhren, machte der geparkte Kastenwagen am Rand einer Kreisstraße stutzig, und sie stiegen zur Kontrolle aus.

Überraschend, so die Anklagebehörde, habe der 39-Jährige dann einen Schuss aus der Flinte "aus kurzer Entfernung auf den Kopf" der Polizeianwärterin abgegeben. Die Frau stürzte schwer verletzt und bewusstlos auf die Straße. Danach soll der Angeklagte zunächst mit der Flinte, dann mit einem Jagdgewehr auf den Polizeikommissar geschossen haben. Der 29-Jährige schoss zurück, ohne den Angreifer zu treffen. Er setzte einen Notruf ab mit den Worten "Die schießen". Schließlich habe der Angeklagte den Polizisten mit mehreren Schüssen schwer verletzt und am Ende tödlich am Kopf getroffen.

Als der 39-jährige Deutsche gemerkt habe, dass die junge Polizistin noch lebt, habe er mit der Flinte einen weiteren Schuss auf den Kopf der jungen Frau abgegeben, so die Anklage. Die beiden Verdächtigen flohen demnach und wurden am nächsten Tag im nahen Saarland festgenommen.

Mord aus Habgier?

Dem 39-Jährigen wirft die Staatsanwaltschaft unter anderem zwei Morde vor, "aus Habgier und um eine Straftat zu verdecken". Dem 33-Jährigen wirft sie unter anderem versuchte Strafvereitelung vor - er habe beim Verwischen der Spuren geholfen. Zudem werden beide der gemeinschaftlichen nächtlichen Jagdwilderei beschuldigt. Psychiatrische Gutachten ergaben keine Anhaltspunkte für eine eingeschränkte Schuldfähigkeit.

In den Fokus der Ermittlungen geriet schon früh die Vergangenheit des 39-Jährigen. Er war den Behörden unter anderem wegen des Verdachts der Jagdwilderei aufgefallen. Die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern teilte mit: Zum Tatzeitpunkt soll der Mann seinen Lebensunterhalt im Wesentlichen durch Jagdwilderei und den Verkauf der Beute erzielt haben. Doch seit April 2020 durfte er Waffen weder besitzen noch kaufen oder leihen, so die Behörden. Auch einen Jagdschein habe der Tatverdächtige nur bis Ende März 2020 besessen.

Den Ermittlungen zufolge könnte die Ehefrau dem Angeklagten geholfen haben. Sie habe die Flinte 2021 gekauft sowie das Gewehr in einem Waffengeschäft im Saarland erworben und die Waffen legal besessen. "Die näheren Umstände, wie der 39-Jährige in den Besitz der Tatwaffen kam, sind Gegenstand eines laufenden Ermittlungsverfahrens der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern gegen die Ehefrau wegen fahrlässiger Tötung und Verstoßes gegen das Waffengesetz", heißt es. Die mutmaßlichen Tatwaffen waren im Saarland sichergestellt worden.

Der Fall löste bundesweites Entsetzen aus. Dementsprechend groß ist das öffentliche Interesse an dem Prozess. Auch die rheinland-pfälzische Polizei werte die Tatnacht sehr genau aus, sagte Innenminister Roger Lewentz dem SWR. Das sei wichtig für die künftige Aus- und Fortbildung von Polizistinnen und Polizisten. Viele Polizeibeamte hätten die Tat bei ihrer täglichen Arbeit im Hinterkopf: "Man ist sicherlich noch vorsichtiger geworden. Man bedenkt noch genauer die Folgen von Kontrollen", so Lewentz. Das Innenministerium müsse nun Lehren aus der Tat ziehen.