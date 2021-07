Fallschirmspringer brechen vom Flughafen im schwedischen Örebro auf, doch kurz nach dem Start stürzt die Maschine ab und geht in Flammen auf. Keiner der Insassen überlebt.

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs sind in Schweden mehrere Menschen ums Leben gekommen. Das teilte die schwedische Polizei am Donnerstagabend mit. Die Maschine vom Typ DHC-2 Turbo Beaver sei am Flughafen Örebro verunglückt, an Bord waren neun Personen. Alle Insassen starben. "Es ist ein sehr schwerer Unfall und jeder Insasse ist dabei ums Leben gekommen", hieß es auf der Webseite der schwedischen Polizei.

Unklar ist noch die Unglücksursache. Der Flieger schlug kurz nach dem Start neben der Landebahn wieder auf und fing sofort Feuer. Örebro liegt knapp 200 Kilometer westlich von Stockholm.

Schwedischen Medienberichten zufolge soll es sich um einen Flieger zum Fallschirmspringen gehandelt haben. An Bord seien neben dem Piloten acht Fallschirmspringer gewesen, berichtete die Zeitung "Expressen". Erst vor rund zwei Jahren waren bei einem Absturz einer Maschine mit Fallschirmspringern in der nordschwedischen Universitätsstadt Umeå neun Menschen ums Leben gekommen.