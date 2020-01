In Berlin zündet ein Unbekannter einen schlafenden Obdachlosen an und verletzt ihn dabei schwer. Der Mann muss anschließend im Krankenhaus behandelt werden. Womöglich gibt es auch schon einen Hinweis auf den Täter.

Ein bislang Unbekannter hat in Berlin-Charlottenburg einen Obdachlosen angezündet und ihm damit schwere Verletzungen zugefügt. Der Täter setzte in der Nacht zum Dienstag im Vorraum einer Bank das Hosenbein des schlafenden 45-Jährigen in Brand, wie die Polizei mitteilte. Der Obdachlose erlitt nach Polizeiangaben eine schwere Brandverletzung und kam ins Krankenhaus. Ein Kunde hatte die Polizei kurz nach Mitternacht zu der Bank in der Otto-Suhr-Allee in Charlottenburg gerufen.

Der Mann habe starken Brandgeruch wahrgenommen und mindestens zwei Obdachlose in dem Vorraum schlafen sehen, teilte die Polizei weiter mit. Sowohl der Zeuge als auch der zweite Obdachlose waren bereits weg, als die Beamten eintrafen. Die Männer sollten sich bei der Polizei melden, sagte der Sprecher. Bei dem verdächtigen Bekannten handele es sich nicht um den zweiten Schlafenden. Womöglich komme als Täter ein flüchtiger Bekannter des Opfers in Betracht, hieß es. Das werde nun geprüft.

Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art. An Heiligabend 2016 wurde ein Obdachloser auf einem Berliner U-Bahnsteig von einer Gruppe attakiert. Die Jugendlichen versuchten den Mann anzuzünden. Daraufhin fingen seine Kleidungsstücke Feuer. Es konnte Schlimmeres verhindert werden, weil Passanten beherzt einschritten.