Panorama

Drei Männer unter Tatverdacht: Obdachloser in Dortmund umgebracht

Ein Brandanschlag auf zwei Obdachlose in Berlin löst nicht nur in der Hauptstadt Entsetzen aus. Nun gibt es einen ähnlichen Fall in Dortmund. Drei Männer stehen unter Verdacht, einen Wohnungslosen umgebracht zu haben.

Wenige Tage nach dem Brandanschlag auf zwei Obdachlose in Berlin ist in Dortmund ein 55 Jahre alter Obdachloser umgebracht worden. Tatverdächtig sind drei ebenfalls obdachlose Männer. Die Leiche des 55-Jährigen wurde am Dienstagmorgen auf einem ehemaligen Tankstellengelände gefunden, wie die Staatsanwaltschaft in Dortmund mitteilte.

Der Pole hatte demnach regelmäßig dort übernachtet. Laut Obduktion starb er durch einen spitzen Gegenstand. Zwei 46-Jährige aus Polen und ein 42 Jahre alter Serbe wurden vorläufig festgenommen.

In Berlin hatte es in der Nacht auf Montag einen Brandanschlag auf zwei Obdachlose gegeben - ein Täter ist noch nicht gefasst. Ein 62-Jähriger wurde schwer verletzt, sein 47 Jahre alter Bekannter schwebt in Lebensgefahr. Beide sollen vernommen, sobald sie dazu in der Lage sind.

Unterdessen werten die Ermittler Aufnahmen von Überwachungskameras aus, die sie im Umfeld des Tatorts am Bahnhof Schöneweide beschaffen konnten. Ob auch der Bahnhofsvorplatz und die Tat gefilmt wurden, war unklar. Nach Angaben eines Zeugen soll ein Mann mit einem Benzinkanister in der Hand zu den schlafenden Obdachlosen gegangen sein, die Männer und das Lager übergossen und sie angezündet haben.

Mehrere Zeugen löschten die Flammen mit einem Feuerlöscher. Der Täter soll zwischen Mitte 40 und 60 Jahre alt sein, ein weißes verdrecktes T-Shirt und eine Dreiviertelhose getragen haben.

Quelle: n-tv.de