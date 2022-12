Frühling zum Jahreswechsel: Im Süden von Deutschland klettert das Thermometer am letzten Tag des Jahres auf mehr als 20 Grad. Selbst um Mitternacht sind nach Angaben von Meteorologen noch Temperaturen von bis zu 18 Grad möglich. Und der Winter? Lässt sich Zeit.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Silvestertag Rekordwerte für einen 31. Dezember gemessen. In Wielenbach im oberbayerischen Landkreis Weilheim-Schongau zeigte das Thermometer gegen 14 Uhr 20,8 Grad an, wie der DWD am Abend mitteilte.

Deutschlandweit haben demnach am letzten Tag des Jahres insgesamt vier Orte die 20-Grad -Marke geknackt: Neben Wielenbach war es auch in der bayrischen Landeshauptstadt an der Station München-Stadt rekordverdächtig warm. Zudem stiegen die Temperaturen im baden-württembergischen Müllheim bei Freiburg und in Ohlsbach - ebenfalls in Baden-Württemberg - auch 20,3 Grad. Temperaturen um die 19 Grad gab es auch in Freiburg, Stuttgart, Karlsruhe, Mannheim oder in Dresden.

Die zuvor höchste Temperatur an Silvester wurde mit 17,0 Grad 1961 in Müllheim gemessen. Vergangenes Jahr war es in Freiburg im Breisgau bereits 16,9 Grad warm.

Winterwetter frühestens Ende Januar

ntv-Meteorologe Björn Alexander bereits hatte vor wenigen Tagen eine "Warmluftschelle" für den Jahreswechsel angekündigt, durch die selbst um Mitternacht noch Temperaturen von 15 bis 18 Grad möglich. Zudem sind selbst die Berge dieses Jahr - abseits von beschneiten Pisten - weitgehend schneefrei.

Auch das neue Jahr startet mit rekordverdächtigen Temperaturen von bis zu 19 Grad. Dabei ist es im Norden und Nordwesten nach wie vor wechselhaft bis regnerisch. Ansonsten bleibt es häufiger trocken und im Süden sogar gebietsweise freundlich bis sonnig.

Im Verlauf der Woche kühlt es sich dann etwas auf 7 bis 15 Grad ab. Wirklich winterlich wird es nach Angabe von Meteorologen frühestens Ende Januar wieder.