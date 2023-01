Die US-Flugaufsichtsbehörde FAA hat den Inlandsflugverkehr in den USA wieder freigegeben. Grund für die Störung war ein nächtlicher Ausfall eines wichtigen Computersystems. Hunderte Flüge waren ausgefallen.

Die US-Flugaufsichtsbehörde hat das landesweite Startverbot für Inlandsflüge mit sofortiger Wirkung aufgehoben. Erste Flieger sind bereits an den Flughäfen in Atlanta und Newark im Großraum New York wieder ab. Das teilte die FAA am Morgen (Ortszeit) auf Twitter mit. Die Behörde hatte das Verbot zuvor ausgesprochen, nachdem ein Computersystem ausgefallen war, das Piloten und Bodenpersonal mit wichtigen Sicherheitsinformationen und Benachrichtigungen über Störungen im Flugablauf versorgt. Landungen seien nicht betroffen gewesen.

Um kurz vor 9 Uhr Ortszeit in Washington waren laut der Webseite flightaware.com mehr als 4000 Flüge innerhalb, nach oder aus den USA verspätet und mehr als 700 ausgefallen. Der Grund für den Ausfall, der nach Angaben der FAA bereits am Mittwochabend begann, war zunächst nicht klar. Das Weiße Haus teilte mit, es gebe keine Hinweise auf einen Cyberangriff. US-Präsident Joe Biden sei mit Verkehrsminister Pete Buttigieg in Kontakt.

Am Morgen war das sogenannte Notam-System ausgefallen, das Piloten und Bodenpersonal mit wichtigen Sicherheitsinformationen und Benachrichtigungen über Störungen im Flugablauf versorgt. Die FAA verhängte daraufhin für Inlandsflüge ein Startverbot. Internationale Flüge seien nicht betroffen. Auf Flüge der Lufthansa aus und in die USA hat sich die Störung bei der FAA nicht ausgewirkt, wie die Airline mitteilte."Der Flugbetrieb läuft ganz regulär", sagte ein Sprecher des Flughafenbetreibers Fraport.