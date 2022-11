Weltweit gelten nur noch wenige Corona-Bestimmungen. In China jedoch folgt auf jeden Ausbruch ein Lockdown - mit fatalen Kosten für Menschen und Wirtschaft. Die Führung in Peking will aber auch im mittlerweile dritten Pandemie-Jahr an ihrem Kurs festhalten.

China hat jüngste Erwartungen einer Lockerung seiner strikten Politik zur Bekämpfung des Coronavirus zurückgewiesen. Die im Zuge der Null-Covid-Politik ergriffenen Maßnahmen seien "vollkommen richtig und maximal wirtschaftlich und wirksam", sagte Hu Xiang, eine Repräsentantin der Nationalen Gesundheitskommission, bei einer Pressekonferenz. Sie antwortete damit auf die Frage, ob die Politik zur Bekämpfung der Pandemie in naher Zukunft geändert werde. "Wir sollten an dem Grundsatz festhalten, Menschen und Leben an die erste Stelle zu setzen, und an der umfassenden Strategie, das Einschleppen und die erneute Ausbreitung zu verhindern."

Zuletzt hatten sich in China Signale gemehrt, die als Abrücken der Regierung von ihrer strengen "Null-Covid-Politik" gedeutet worden waren. Vor allem in der Wirtschaft und an den Finanzmärkten gab es die Hoffnung, dass die weltweit zweitgrößte Volkswirtschaft zumindest einige der strengen Beschränkungen aufheben könnte, denn nach wie vor können selbst kleine Ausbrüche zu weitreichenden Lockdowns führen.

So hatten neuerliche Corona-Fälle zur Abriegelung des größten iPhone-Werks der Welt im zentralchinesischen Zhengzhou geführt. Mehr als 200.000 Beschäftige leben und arbeiten isoliert von der Außenwelt auf dem Gelände. Zuletzt hatte sich aber eine Vielzahl von Mitarbeitern in sozialen Medien über Behandlung und Versorgung beschwert. Viele Beschäftigte versuchten daher, von dem Gelände zu flüchten. Foxconn vervierfachte daraufhin die Boni zur Besänftigung der Mitarbeiter.

Eingesperrt in Disneyland

Auch Besucher des Disney-Freizeit- und Ferienparks in Shanghai wurden vor wenigen Tagen von einem Corona-Lockdown überrascht. Sie dürfen und durften das Resort erst verlassen, wenn sie vor Ort mindestens einen negativen Corona-Test vorweisen können.

China betreibt eine Null-Covid-Politik, zu der Lockdowns, Quarantäne und strenge Tests gehören. In Kürze werde es erhebliche Kursänderungen geben, hatte Chinas früherer Chef-Epidemiologe am Zentrum für Seuchenprävention, Guang Zeng, erst am Freitag mit Blick auf die strengen Regeln erklärt. Es gebe immer mehr Voraussetzungen für solche Schritte, etwa neue Impfstoffe und Fortschritte in der Medikamentenforschung.