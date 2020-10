Drei Fahrer liefern sich auf der A66 ein illegales Rennen. Einer rast gegen eine Leitplanke. In einem unbeteiligten Auto stirbt ein Mensch. Einer der Raser wird vor Ort festgenommen, ein weiterer stellt sich. Die Polizei sucht nun intensiv nach dem letzten Beteiligten.

Nach einem mutmaßlich illegalen Autorennen mit tödlichen Folgen auf einer Autobahn in Hessen fahndet die Polizei weiter nach einem der drei Fahrer. Es handele sich um den Fahrer eines weißen Lamborghinis mit ausländischem Kennzeichen. In der Polizeiwache in Hofheim seien viele Zeugenhinweise eingegangen. Der Sportwagen des Flüchtigen wurde bereits in Hofheim sichergestellt, wie die Polizei in der Nacht mitteilte.

Der zweite der drei Fahrer, ein 26 Jahre alter Mann, habe sich inzwischen der Polizei gestellt. Sein Auto wurde in Nordrhein-Westfalen gefunden. Bei dem Unfall war ein unbeteiligter Mensch ums Leben gekommen. Zeugenaussagen zufolge soll es zuvor ein illegales Autorennen mit zwei Lamborghinis und einem Porsche gegeben haben.

Einer der Lamborghinis sei auf der A66 bei Hofheim am Taunus gegen die Mittelplanke geprallt und daraufhin mit einem nicht am Rennen beteiligten Auto zusammengestoßen, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Bei dem nicht an dem Rennen beteiligten Auto handelte es sich um einen Skoda. Beide Fahrzeuge brannten vollständig aus.

Das Opfer in dem unbeteiligten Auto sei gestorben, aber noch nicht identifiziert worden. Dem Hessischen Rundfunk zufolge soll es sich um eine Frau handeln. Der 29-jährige Fahrer des Sportwagens sei zuerst in eine Klinik gekommen. Mittlerweile sei er aus der Klinik entlassen und in Gewahrsam genommen worden.

Im Zuge des Unfalls seien noch drei weitere unbeteiligte Wagen beschädigt worden. Ein 55 und ein 58 Jahre alter Fahrer kamen nach Auskunft des Sprechers in eine Klinik. Ein 18-jähriger Fahrer sei nicht in ärztlicher Behandlung. Die Autobahn 66 war am Samstagnachmittag in Fahrtrichtung Frankfurt mehrere Stunden voll gesperrt. Die Staatsanwaltschaft hat inzwischen die Ermittlungen übernommen. Die beteiligten Fahrzeuge wurden bereits sichergestellt, außerdem wurde ein Unfallsachverständiger hinzugezogen.