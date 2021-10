Mordverdacht in München

In einem Münchner Ortsteil wird am Sonntagmorgen ein junges Mädchen tot aufgefunden. Den Ermittlern ist schnell klar: Es handelt sich um ein Gewaltverbrechen. Unter Verdacht steht der 17-jährige Ex-Freund der Getöteten. Doch von ihm fehlt jede Spur - bis jetzt.

Im Fall der gewaltsam getöteten 14-Jährigen in München hat die Polizei den flüchtigen Ex-Freund gefasst. Einsatzkräfte der Bundespolizei hätten am Vormittag einen 17-Jährigen festgenommen, teilte die Polizei mit. Sie hätten ihn an einem Bahnhof im Münchner Stadtgebiet gefunden, berichtet die "Bild"-Zeitung. Seit Sonntag suchte eine Hundertschaft der Polizei nach dem Flüchtigen. Er steht unter Verdacht, seine Ex-Freundin erstochen zu haben.

Die Mutter hatte am frühen Sonntagmorgen die Leiche ihrer Tochter entdeckt und die Rettungskräfte alarmiert. Eine Wiederbelebung sei erfolglos geblieben, sagte ein Polizeisprecher. Die Beamten gehen von einem Tötungsdelikt aus. Das Mädchen habe den Angaben zufolge Stichverletzungen an der Brust aufgewiesen.

Tatverdächtig ist der Ex-Freund der Jugendlichen. Die Polizei löste eine Großfahndung nach dem 17-Jährigen aus. Beamten durchkämmten Gärten, Tiefgaragen und andere umliegende Orte im Münchner Stadtteil Bogenhausen. Auch ein Hubschrauber kreiste über Stunden in der Gegend um den Tatort.