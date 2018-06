Panorama

Zerstückelte Leiche in Steinau: Polizei fasst Lebensgefährtin des Toten

Fahndungserfolg in Hessen: Wenige Stunden nach dem Fund von Leichenteilen in einer Wohnung in Steinau können die Behörden eine Tatverdächtige festnehmen. Hat die Frau tatsächlich ihren Partner zersägt und in Säcken verpackt zuhause versteckt?

Kurz nach dem Fund mehrerer Säcke mit Leichenteilen in einer Wohnung in Steinau haben Ermittler die Lebensgefährtin des Mieters festgenommen. Die Frau stehe im Verdacht, den 47-Jährigen erstochen zu haben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Offenbach mit.

Die Obduktion der Leichenteile ergab, dass es sich bei dem Toten zweifelsfrei um den Mieter der Wohnung handelte, in der die sterblichen Überreste entdeckt worden waren. Bei der Untersuchung der Körperteile stellten Gerichtsmediziner mehrere Stichverletzungen fest, die vermutlich zum Tod des Mannes geführt haben dürften.

In dem Fall sind noch viele Fragen offen: Polizisten waren zu Wochenbeginn einem Hinweis nachgegangen und hatten die Säcke mit dem zerstückelten Toten in der Wohnung entdeckt. Der Verdacht richtete sich nach Angaben der Beamten schnell gegen die 34-Jährige Lebensgefährtin des Mordopfers.

Die Frau war zunächst flüchtig, konnte aber am Montagabend in Dortmund gefasst werden. Die Tatverdächtige soll noch im Lauf des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden. Ein mögliches Tatmotiv liegt noch im Dunkeln.

Quelle: n-tv.de