Der verurteilte Mörder Rachid C. flieht spektakulär aus dem Amtsgericht in Regensburg. Nach vier Tagen schnappt die Polizei ihn in Frankreich, die Polizei vermutet Helfer auf dem Weg dorthin. Eine Strafe droht dem Flüchtigen jedoch nicht.

Nach der Festnahme eines aus dem Amtsgericht Regensburg geflohenen Mörders in Frankreich prüft die bayerische Polizei Hinweise auf mögliche Helfer des 40-Jährigen. "Es wird geprüft, ob Helfer die Flucht letztlich ermöglichten", sagte Kriminaldirektor Michael Danninger vom Polizeipräsidium Oberpfalz in Regensburg vor Journalisten. Es gebe Indizien dafür, dass Rachid C. Helfer gehabt habe.

Die Ermittler konnten noch keine Angaben dazu machen, auf welchem Weg der Flüchtige aus Regensburg bis in die Nähe der deutschen Grenze nach Frankreich fliehen konnte. So sei noch unklar, ob er mit einem Zug oder einem Fahrzeug geflohen sei. Dies sei Teil der laufenden Ermittlungen.

Dafür gab die Polizei nähere Details zum Ablauf der Flucht bekannt. C. befand sich demnach in einem Verfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte im Erdgeschoss im Anwaltszimmer und durfte sich wegen des Schutzes des Anwaltsgeheimnisses dort allein mit seinem Verteidiger aufhalten. Als die beiden für seine Bewachung zuständigen Polizisten bemerkten, dass das Fenster unvergittert war, hätten sie sich zur Aufteilung entschieden: Einer der Beamten habe vor der Tür aufpassen wollen, der andere unterhalb des Fensters auf der Straße. In der Zeit, als der eine Polizist zur Straße gehen wollte, sei C. aus dem Fenster gesprungen.

Rachid C. zu schnell für die Polizei

Zeugen zufolge habe er beim Davonlaufen eine "extreme Geschwindigkeit" erreicht. So habe er seine Verfolger schließlich abschütteln können, sagte Polizeivizepräsident Thomas Schöniger.

Die Ermittler kündigten an, die Umstände der Flucht nun genau zu prüfen. Der Vorfall werde gründlich nachbereitet, sagte der Polizeivizepräsident. Es soll außerdem geprüft werden, ob C. auf der Flucht neue Straftaten beging - Fliehen an sich ist nicht strafbar. Nach C. wurde international gefahndet. Hinweise auf eine mögliche Flucht nach Frankreich ergaben sich am Wochenende, C. hat dort Angehörige. Der Mann ist unter anderem wegen Mords und Raubs mit Todesfolge rechtskräftig verurteilt. Er verbüßt seit 2011 eine lebenslange Freiheitsstrafe.