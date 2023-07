Immer wieder werden Leichen an einem Strandabschnitt auf Long Island gefunden. Die Ermittler vermuten, dass ein Serienmörder hinter den Morden stecken könnte. Doch eine Spur, die zu einem jetzt festgenommenen Verdächtigen führte, wurde zunächst nicht verfolgt.

Im Fall des kürzlich gefassten mutmaßlichen Serienmörders Rex H. soll die Polizei einem entscheidenden Hinweis mehrere Jahre lang nicht nachgegangen sein. Medienberichten zufolge reagierten die Ermittler 13 Jahre lang nicht auf Beschreibungen des Verdächtigen und des vermutlich von ihm gefahrenen Autos.

Die Hinweise stammten laut einem Bericht der "New York Post" von einem Mitbewohner von Amber Lynn Costello. Die damals 27-jährige Costello war im September 2010 verschwunden. Sie lebte in New York und arbeitete als Sexarbeiterin. Costello wurde später erdrosselt aufgefunden.

Die junge Frau war vermutlich das vierte Opfer einer Mordserie nahe dem Ort Gilgo Beach an der Südküste der Insel Long Island vor Manhattan. Insgesamt wurden die Leichen von neun Frauen, einem Mann und einem Kleinkind identifiziert. Inwiefern all diese Fälle zusammenhängen, ist unklar. Ermittler nahmen seit längerem an, dass zumindest hinter einigen dieser Taten ein Serienmörder stecken könnte.

Spuren zum Angeklagten

Costellos Mitbewohner, der für sie auch Verabredungen mit möglichen Kunden traf, wurde demnach als Zeuge befragt. Den Unterlagen zufolge sprach er von einem kräftigen Mann, er bezeichnet ihn als "Oger", der einen markanten Chevrolet Avalanche fuhr, als er sein späteres Opfer vor dem Haus abholte. Die Angaben, die der Zeuge machte, wurden jedoch zunächst nicht bei den Ermittlungen berücksichtigt.

Erst als eine neue Task Force die Beweise in dem Fall noch einmal durchging und den Zeugen erneut befragte, wurde die Ermittlergruppe aufmerksam. Die Spuren führten dann zu dem 59-jährigen Architekten, gegen den inzwischen in drei Fällen Mordanklage erhoben wurde. In einem vierten Fall gilt er als Hauptverdächtiger. Der verheiratete Vater von zwei Kindern ist 1,80 Meter groß und kräftig gebaut.

Nach der Anklageerhebung hieß es von der Staatsanwaltschaft, der Mann habe in Kleinanzeigenportalen nach sexuellen Dienstleistungen gesucht und für die Kontaktaufnahme Wegwerftelefone benutzt, die er später entsorgte. Der Bezirksstaatsanwalt von Suffolk County, Ray Tierney, sagte bei der Anklageerhebung, die Polizei habe bei dem Verdächtigen nach seiner Festnahme auch "Folterpornos" und "Darstellungen von Frauen, die misshandelt, vergewaltigt und sogar getötet werden" gefunden.