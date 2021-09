Nach dem gewaltsamen Tod einer 16-Jährigen im Landkreis Bautzen ist ein Jugendlicher vorläufig festgenommen worden. Dabei handelt es sich um einen 15 Jahre alten Deutschen aus Großröhrsdorf, wie Staatsanwaltschaft und Polizei in Görlitz mitteilten. Die Wohnung des Tatverdächtigen in dem ostsächsischen Ort wurde durchsucht, er soll einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen zum Motiv und zu den Umständen der Tat dauerten an.

Zuletzt waren die Ermittler zahlreichen Hinweisen aus der Bevölkerung nachgegangen. Sie konzentrierten sich auf das Umfeld des Opfers, wobei der 15-Jährige in den Fokus geriet. Ein Richter soll über die Anordnung von Untersuchungshaft entscheiden.

Die 16-jährige Wiktoria war am Mittwoch vergangener Woche getötet worden. Zeugen fanden das schwer verletzte Opfer in einem Garagenkomplex in der Stadt östlich von Dresden. Rettungskräfte reanimierten die Jugendliche zunächst und brachten sie in ein Krankenhaus, wo sie jedoch später starb. Die Obduktion des Opfers ergab, dass die Frau ihren Stichverletzungen erlag.