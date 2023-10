Polizisten in Indien werfen Leichen-Teil in Kanal

Vorfall sorgt für Empörung Polizisten in Indien werfen Leichen-Teil in Kanal

Die Polizei in Indien gilt als korrupt und ineffektiv. Das Verhalten von Polizisten im Bundesstaat Bihar sorgt dennoch für Empörung: In einem Video ist zu sehen, wie die Männer einen Teil der Leiche eines Unfallopfers einfach in einen Kanal werfen.

Nach einem Verkehrsunfall in Indien haben Polizisten die Leiche eines Unfallopfers in einen Kanal geworfen. Ein Video des Vorfalls im Bundesstaat Bihar, das hunderttausende Menschen in den Online-Netzwerken anschauten, sorgte landesweit für Empörung. Das Video zeigt drei Polizisten, die eine Leiche zum Rand einer Brücke schleppen und über die Fahrbahnbegrenzung in einen Kanal werfen.

Ein ranghoher Polizeibeamter aus dem Bezirk Muzaffarpur sagte, die drei Polizisten hätten einen "großen Fehler" gemacht und seien vom Dienst suspendiert worden. "Es handelte sich um die Leiche eines älteren Mannes, der noch identifiziert werden muss", sagte der Polizeibeamte Rakesh Kumar.

Der Mann sei von einem schnell fahrenden Lastwagen erfasst und zerquetscht worden. Sein Oberkörper sei zur Autopsie gebracht worden, die stark verstümmelte "untere Hälfte" der Leiche hätten die Polizisten aber einfach ins Wasser geworfen. Einem Medienbericht zufolge wurden die sterblichen Überreste inzwischen wieder geborgen.

Die indische Polizei gilt ohnehin als korrupt und ineffektiv - im armen und unterentwickelten Bundesstaat Bihar im Nordosten des Landes ist die Arbeit der Polizei besonders unzulänglich. Das Video von der Brücke in Bihar kommentierte ein Nutzer des Onlinedienstes X (vormals Twitter) mit den Worten: "Sind das Polizisten oder wilde Tiere?" Ein anderer Nutzer schrieb, es scheine keine Menschlichkeit und Moral mehr zu geben.