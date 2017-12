Panorama

Millionenforderung an DHL: Potsdamer Paketbombe war Erpressungsversuch

Am Freitag gibt ein Bote in einer Potsdamer Apotheke eine mutmaßliche Paketbombe ab. Doch die Drohung richtet sich nicht gegen die Stadt: Den Behörden zufolge erpressen der oder die Täter den Paketzusteller DHL - mit hoch gefährlichen Sprengsätzen.

Bei dem verdächtigen Paket, das am Freitag in einer Potsdamer Apotheke abgegeben wurde, handelt es sich um eine Millionenerpressung gegen den Paketdienst DHL. Das teilte Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter auf einer Pressekonferenz in Potsdam mit. Damit sei klar, dass die Bedrohung mit an "Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit" nicht dem Weihnachtsmarkt in der Innenstadt der brandenburgischen Landeshauptstadt gegolten habe.

Demnach lag der Sendung ein Erpresserbrief bei. Die Nachricht sei als so genannter QR-Code im Internet verschlüsselt, aber eindeutig rekonstruiert worden, erklärte Polizeipräsident Hans-Jürgen Mörke. Der oder die Täter stammen seinen Angaben zufolge vermutlich aus dem Raum Berlin/Brandenburg. Die Behörden ermitteln wegen versuchter räuberischer Erpressung und Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion.

Schröter zufolge verlangen die Täter eine Millionensumme. Eine ähnliche Lieferung sei vor einiger Zeit in Frankfurt (Oder) aufgetaucht. Der oder die Täter nähmen schwerste Verletzungen der Adressaten oder sogar deren Tötung billigend in Kauf, so Brandenburgs Innenminister. Die Polizei hält weitere solcher Paketbomben "nach jetzigem Ermittlungsstand" für wahrscheinlich.

Sprengsatz war hoch gefährlich

Ein Postzustelldienst hatte die Sendung am Freitagnachmittag in einer Apotheke in der Potsdamer Innenstadt zugestellt. Darin befanden sich eine Blechbüchse mit Nägeln, Batterien sowie Drähte und ein verdächtiges Pulver. Nach den neuesten Erkenntnissen war der Sprengsatz entgegen früherer Aussagen hoch gefährlich. Er hätte bei einer Explosion schwerste Verletzungen zur Folge gehabt, sagte Innenminister Schröter.

Zuerst hatte es noch geheißen, das Paket habe nicht über einen Zünder verfügt und hätte deswegen nicht explodieren können. Inzwischen sei der Sprengsatz aber nochmal analysiert worden, so Schröter.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Nummer 0331-505950 entgegen.

Quelle: n-tv.de