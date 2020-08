Fast 40.000 Menschen demonstrieren in Berlin gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung. Dabei liefern sich Rechtsextreme auch Auseinandersetzungen mit der Polizei. Auf der Treppe des Reichstages kommt es zu turbulenten Szenen.

Im Zuge der Berliner Kundgebungen gegen die Corona-Politik der Bundesregierung hat es auch am Reichstag Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei gegeben. Mehrere hundert Teilnehmer einer Versammlung seien am Abend auf die Treppe des Reichstagsgebäudes gestürmt, sagte eine Sprecherin der Berliner Polizei. Die Beamten vor Ort hätten die Demonstranten abgedrängt und dabei auch Pfefferspray eingesetzt. Zu möglichen Festnahmen konnte die Sprecherin zunächst keine Angaben machen.

Mittlerweile sei vor dem Sitz des Bundestags Ruhe eingekehrt, sagte die Polizeisprecherin. Derzeit werde die Bühne einer Kundgebung vor dem Parlament abgebaut, Demonstranten seien aber nicht mehr zu sehen.

Bundesaußenminister Heiko Maas übte Kritik an rechtsextremen Teilnehmern an den Protesten vor dem Parlamentssitz. "Reichsflaggen vorm Parlament sind beschämend", twitterte Maas am Abend. Zwar habe jeder das Recht, über den Umgang mit der Corona-Pandemie zu streiten und für seine Meinung zu demonstrieren. Allerdings solle dafür niemand "Rechtsextremen hinterherlaufen, PolizistInnen gefährden und viele einem Infektionsrisiko aussetzen", schrieb der Minister.

Den Tag über hatten in Berlin nach Polizeiangaben bis zu 38.000 Menschen an den Demonstrationen gegen Corona-Schutzmaßnahmen teilgenommen. Eine Großkundgebung wurde bereits am Mittag wegen Verstößen gegen die Abstandsregeln aufgelöst. Vor der russischen Botschaft in Berlin warfen Demonstranten mit Flaschen und Steinen auf Polizisten. Berlins Innensenator Andreas Geisel meldete am Abend insgesamt rund 300 Festnahmen, darunter auch den Koch und Verschwörungstheoretiker Attila Hildmann. Geisel bedauerte, dass "erwartungsgemäß" besonders bei der später aufgelösten Demonstration am Vormittag der Mindestabstand nicht eingehalten wurde. "Eine Situation, die ich insgesamt gerne vermieden hätte", sagte er.