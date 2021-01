Die Sieben-Tage-Inzidenz bei der Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland liegt laut Robert-Koch-Institut erstmals seit drei Monaten wieder unter der Marke von 100. Die Inzidenz ist ein wesentlicher Maßstab für die Verhängung und Lockerung von Corona-Restriktionen.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 17.553 Corona-Neuinfektionen. Das sind rund 2800 weniger als eine Woche zuvor, wie aus den aktuellen RKI-Daten hervorgeht. Weitere 941 Menschen starben den Daten zufolge in Verbindung mit dem Virus. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Fallzahlen über eine Woche pro 100.000 Einwohner, sinkt von 101 auf 98.

Die Inzidenz ist ein wesentlicher Maßstab für die Verhängung und Lockerung von Corona-Restriktionen. Bund und Länder wollen den Wert unter 50 drücken, um das Virus unter Kontrolle zu bringen und das Gesundheitssystem zu entlasten. Insgesamt sind nun über 2,178 Millionen Ansteckungen in Deutschland und 54.913 Todesfälle registriert.

Derweil bittet Gesundheitsminister Jens Spahn in der Impfstoff-Debatte um Geduld. "Denn wir gehen bei der Knappheit des Impfstoffes noch durch mindestens zehn harte Wochen", schreibt er auf Twitter in Anspielung auf die Lieferungen von Biontech/Pfizer, Moderna und Astrazeneca.

Hinweis: Die Zahlen des RKI weichen in der Regel leicht von jenen Falldaten ab, die ntv.de täglich am Abend meldet. Das ntv.de-Datenteam greift direkt auf die Meldezahlen aus den Bundesländern zu, wie sie von den Ministerien und Behörden vor Ort veröffentlicht werden. Das RKI hingegen ist an die gesetzlich vorgeschriebenen Meldewege gebunden, was zu einem zeitlichen Verzug führen kann.

Zudem bilden die jeweiligen Tageswerte unterschiedliche Erfassungszeiträume ab: Die ntv-Auswertung sammelt die jeweils bis zum Abend veröffentlichten Länderangaben und errechnet daraus einen täglichen Stand der gemeldeten Fallzahlen, der in der Regel ab 20 Uhr veröffentlicht wird. Das Erfassungssystem des RKI dagegen berücksichtigt eingehende Meldungen bis Mitternacht, wobei der aktuelle Datenstand dann am nachfolgenden Morgen bekannt gegeben wird.