Die Zahl der Deutschen, die sich innerhalb eines Tages nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, erreicht einen neuen Höchststand. Knapp 15.000 Neuinfektionen meldet das Robert-Koch-Institut - und zeigt der Kanzlerin und den Länderchefs damit noch einmal: Es gibt Handlungsbedarf.

In Deutschland sind nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) innerhalb eines Tages knapp 15.000 neue Corona-Infektionsfälle gemeldet worden. Wie das RKI am Morgen unter Basis der Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden im Lauf des Dienstags insgesamt 14.964 neue Fälle registriert, nach 11.409 neuen Fällen am Vortag. Das ist der höchste Wert seit Beginn der Pandemie.

Die Zahl der insgesamt seit Beginn der Pandemie in Deutschland registrierten Infektionsfälle stieg demnach auf 449.275, die Zahl der mit dem Coronavirus im Zusammenhang stehenden Todesfälle auf 10.183 - das sind 85 mehr als am Vortag.

Technische Probleme beim RKI hatten die Veröffentlichung der aktuellen Fallzahlen am Morgen verzögert. Dadurch trafen die amtlichen Angaben zur Infektionsstatistik später ein als üblich.

In einer Videoschalte mit den Ministerpräsidenten der 16 Bundesländer will Bundeskanzlerin Angela Merkel am Mittag über das weitere Vorgehen bei der Pandemie-Bekämpfung sprechen. Laut einem Entwurfspapier will sie einen "kleinen Lockdown" durchsetzen, der etwa die Schließung von Gaststätten, Kinos und Sportstudios umfassen soll. Die Maßnahmen sollen ab dem 4. November gelten.