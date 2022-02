Die Omikron-Welle sorgt in Deutschland für volle Wartezimmer: Laut Robert-Koch-Institut (RKI) steigt die Zahl der coronabedingten Arztbesuche seit Anfang des Jahres an - zuletzt kam das RKI auf 420.000 binnen einer Woche.

Nach Schätzungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) hat es in Deutschland zuletzt binnen sieben Tagen 420.000 Arztbesuche wegen Covid-19 gegeben. In der vergangenen Woche habe sich die Zahl entsprechender Termine im Vergleich zur Vorwoche noch deutlich gesteigert, geht aus dem aktuellen RKI-Wochenbericht hervor. Seit dem Jahreswechsel stieg die Zahl der Arztbesuche demnach an, und in fast allen Altersgruppen werden die Werte voriger Corona-Wellen deutlich überschritten.

Berechnungen für die fünfte Woche des Jahres zeigen laut RKI zudem, dass etwa 1,9 bis 4,3 Prozent der Kinder und Jugendlichen bis 14 Jahre und 1,4 bis 2,7 Prozent der Menschen ab 15 an Covid-19 mit Symptomen einer akuten Atemwegserkrankung erkrankten. Kalkulationen wie diese legt die Behörde seit einigen Wochen in der Publikation vor. Hintergrund ist etwa eine mutmaßlich steigende Unvollständigkeit der Meldedaten wegen begrenzter Kapazitäten von Laboren und Gesundheitsämtern.

Geschätzte Werte zu Krankenhausaufnahmen von mit Sars-CoV-2 infizierten Patientinnen und Patienten blieben dem Institut zufolge zuletzt auf konstantem Niveau, beziehungsweise stiegen sie wieder etwas an. Auf Intensivstationen wurden laut RKI am Mittwoch 2398 Corona-positiv getestete Patientinnen und Patienten behandelt - eine Woche zuvor waren es 2307 gewesen.

Die höchsten Sieben-Tage-Inzidenzen wurden laut RKI weiterhin bei Kindern zwischen fünf und 14 Jahren erhoben. Aber auch in den höheren Altersgruppen seien die Sieben-Tage-Inzidenzen noch einmal deutlich angestiegen. "Es herrscht weiterhin ein sehr hoher Infektionsdruck in der Bevölkerung. Der Höhepunkt der fünften Welle ist noch nicht erreicht", warnten die RKI-Experten.

Der Anteil der Omikron-Variante am Infektionsgeschehen stieg dem RKI-Bericht zufolge in der vierten Kalenderwoche, also bis zum 30. Januar, auf 98,0 Prozent. Demnach hat die Mutante alle anderen in Deutschland bekannten Varianten nahezu vollständig verdrängt. Die Zahl der ausgewerteten PCR-Tests wiederum stieg in Kalenderwoche fünf leicht auf rund 2,6 Millionen. Die Positivenquote - also der Anteil der positiven Tests an der Gesamtzahl - lag bei 44,39 Prozent, in der Vorwoche noch bei 40,24 Prozent.