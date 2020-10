4000 Neuinfektionen innerhalb eines Tages gab es zuletzt im April in Deutschland.

Die neusten Zahlen des Robert-Koch-Instituts zur Entwicklung der Corona-Pandemie in Deutschland sind beunruhigend: Mehr als 4000 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden zählt das Institut - ein sprunghafter Anstieg.

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist in Deutschland laut Robert-Koch-Institut (RKI) auf 4058 neue Fälle binnen 24 Stunden angestiegen. Das sind über 1200 mehr als am Mittwoch. Die Zahlen beruhen auf Daten der Gesundheitsämter, wie das Robert Koch-Institut (RKI) mitteilt. Die RKI-Mitteilung unterscheidet sich von den Angaben auf ntv.de vom Vorabend mit 3.439 Neuinfektionen, weil unterschiedliche Quellen für die Datenerhebung benutzt werden.

Nach Angaben des RKI haben sich damit seit Ausbruch der Pandemie in Deutschland nachweislich 310.144 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus stieg um 16 auf 9578. Der deutliche Anstieg der Infektionszahlen fällt nun zusammen mit den Herbstferien, die zum Teil schon begonnen haben beziehungsweise bevorstehen.

Mehr zum Thema Video Ruf nach einheitlichen Regeln Frankfurt und Berlin ziehen die Corona-Zügel an

Zuletzt waren Anfang April fast 4000 Neuinfektionen an einem Tag registriert worden, danach sank die Zahl deutlich. Im Lauf des Sommers legten die Zahlen allerdings wieder stetig zu, wofür vor allem Reise-Rückkehrer verantwortlich gemacht wurden.

Erst gestern hatten die Staatskanzleichefs von Bund und Ländern davon abgeraten, dass Bewohner von Regionen mit hohen Infektionszahlen in die deutschen Urlaubsgebiete reisen. Menschen aus Risikogebieten können zwar weiter in die meisten anderen Landesteile fahren, wenn sie einen negativen Corona-Test vorweisen können, der nicht älter als 48 Stunden ist. Allerdings riefen die Staatskanzleichefs zur Zurückhaltung auf. "Bund und Länder fordern eindringlich alle Bürgerinnen und Bürger auf, nicht erforderliche Reisen in Gebiete und aus Gebieten heraus, welche die Grenze 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage übersteigen, zu vermeiden."