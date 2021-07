Im nordrhein-westfälischen Kreis Heinsberg bricht ein Damm der Rur. Rund 700 Anwohner sind betroffen, als deshalb der Wassenberger Stadtteil Ophoven evakuiert wird. Die Lage vor Ort bleibt angespannt - weiteren Stadtteilen droht eine Evakuierung.

Nach dem Bruch eines Damms der Rur ist im nordrhein-westfälischen Wassenberg im Kreis Heinsberg der Stadtteil Ophoven evakuiert worden. Die Lage war am frühen Morgen laut Mitteilung der Stadt weiter angespannt.

Der zuständigen Kreispolizei Heinsberg und der Bezirksregierung Köln waren am Morgen aber keine besonderen Vorkommnisse aus der Nacht bekannt. Wie die Bezirksregierung am Freitagabend mitgeteilt hatte, waren rund 700 Anwohner von der Evakuierung betroffen. Für zwei weitere Stadtteile - Effeld und Steinkirchen - gab es in der Nacht weiter eine Vorwarnung, dass es zur Evakuierung kommen könnte.

"Insgesamt stagnieren die dortigen Wasserpegel derzeit", teilte die Stadt Wassenberg am frühen Morgen mit. Wie groß der Schaden durch den Dammbruch ist, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Rur hat ihre Quelle in der Eifel und mündet bei Roermond in den Niederlanden in die Maas.

Laut WDR sieht Wassenbergs Bürgermeister Marcel Maurer einen möglichen Grund für den Dammbruch auf niederländischer Seite: Dort seien Schleusenklappen geschlossen worden, sodass es zum Rückstau der Wassermassen gekommen sei.