Extreme Regenfälle haben in Sachsen zu neuen Überflutungen geführt, etwa im Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. "Es sind starke Überschwemmungen zu erwarten", warnen die Behörden.

Extreme Regenfälle von teils mehr als 100 Litern pro Quadratmeter haben in der Sächsischen Schweiz zu Überflutungen geführt. Einzelne Ortslagen seien nicht mehr erreichbar, teilte das Landratsamt Sächsische Schweiz-Osterzgebirge mit.

Besonders betroffen seien Neustadt, Sebnitz, Bad Schandau, Reinhardtsdorf-Schöna und Gohrisch. Die Behörde mahnte dringend, Keller, Tiefgaragen und Unterführungen zu meiden. Zudem könnten überflutete Straßen und Wege große Gefahren darstellen.

Nach Angaben des Landeshochwasserzentrums wurde am Abend am Pegel Neustadt 1 an der Polenz die Alarmstufe 4 überschritten. In den Unterläufen der Kirnitzsch, der Sebnitz und des Lachsbaches habe es einen "extremen Wasserstandsanstieg" gegeben. "Es sind starke Überschwemmungen zu erwarten", warnte das Hochwasserzentrum. "Die Situation ist angespannt, aber beherrschbar", teilte das Lagezentrum im Innenministerium in Dresden mit.